"Snažím se o sebe pečovat zevnitř," říká Kate Winslet. Jak vypadá její denní rutina?

A jaký make-up nejčastěji používá? „Obvykle nenosím moc make-upu. Přitom ho mám vážně ráda a oceňuju kvalitní rtěnky a make-upy – čím lepší produkt, tím déle vydrží a nevysychá ani se nerozděluje v lahvičce. Miluju The Foundation od Lisy Eldridge (používám odstín 9 Light) – je lehoučký, ale krásně kryje, vypadá přirozeně a svěže. Její rtěnka v odstínu Épanoui (z řady Baume Embrace Melting Lip Color) je taky skvělá – krémová, neutrální, můžete ji jen lehce poklepat na rty nebo nanést víc na večer. Nosím ji v kabelce a zvládnu ji nanést i bez zrcátka. Je tak jemná, že působí spíš jako balzám. A řasenka od Serge Lutens? Nejlepší, jakou jsem kdy měla – vůbec se nehne! No a pak mám ještě slabost pro Baume de Rose Lip Care od By Terry. Ten mám v kabelce pořád.“

Podobně střídmý přístup má i k parfémům. „Parfém vlastně skoro nenosím. Ale občas, když už, mám ráda vůni Eau Dynamisante od Clarins – je svěží, nevtíravá a nezůstává dlouho ve vzduchu, když odejdete z místnosti.“