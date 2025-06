Módní policie u soudu: Soukupovy bývalky Agáta i Feuereislová netradičně v kostýmech

Ze stylingového hlediska dopadla nejlépe Eva Feuereislová, která oproti Hanychové i Koktové zvolila výrazně uhlazenější a elegantnější variantu. Bílý kalhotový kostým byl trefou do černého – či spíše do sezónně světlého – a v kombinaci s černým topem, kabelkou a špičatými lodičkami vytvořil čistý, promyšlený celek. Není příliš co vytýkat. Bílé sako navíc nenese jen vizuální svěžest – bílá je také barvou čistoty a nevinnosti, takže je otázkou, zda se Feuereislová nepokusila i o lehkou symbolickou komunikaci. Zlaté šperky byly přítomné, ale nevtíravé, jen lehce podtrhly dojem, že Eva ví, kam jde – a co se v takové situaci sluší. Nebo to aspoň tentokrát zdárně předstírala.