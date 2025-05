Módní policie: Pruhovaná bitva stylu. Kdo zazářil a kdo to s módou tentokrát přehnal?

Veronika Žilková sáhla po volnějších kalhotách, které působí dojmem, že původně patřily k formálnímu kalhotovému kostýmu. Rozhodla se je ale stylizovat do ležérnější podoby – zkombinovala je s bílým tričkem a poloprůhlednou halenkou s puntíky. Tento krok byl poměrně odvážný, protože geometrické vzory – v tomto případě pruhy a puntíky – si navzájem silně konkurují a opticky se bijí. Romantická blůza vedle výrazných pruhů zkrátka ztrácí svůj efekt.

Celkově pak outfit působí nesourodě, jako by mu chyběla jasná stylová linka. Kombinace romantické halenky, jednoduchého tílka a sportovnějších tenisek vyznívá nejednotně a chybějí i základní doplňky – například kabelka nebo alespoň jemné šperky, které by look sjednotily.

Pokud by se herečka rozhodla halenku vynechat, mohla by z jednoduchého tílka, kalhot a tenisek vytvořit poměrně příjemný ležérní outfit s nenuceným dojmem. Stačilo by přidat pár promyšlených detailů – třeba minimalistické šperky nebo tašku – a výsledek by působil mnohem kompaktněji.