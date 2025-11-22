22. 11. Cecílie
Módní přehlídka na červeném koberci Českého slavíka: To nejlepší ve fotkách

Hudební ceny Český slavík se 21. 11. 2025 předávaly na slavnostním galavečeru v pražské hale Forum Karlín.,Image: 1053859113, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: GWUZD PAVEL / Česká editoriální fotografie / ProfimediaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Včera večer proběhlo předání cen ankety Český Slavík. Tradičně nejde jen o hudební svátek, ale také příležitost předvést zajímavé outfity. Jak se to letos povedlo?

Předávání sošek Slavíků, které jsou zdobeny českými granáty je událost ke které se celoročně upírají české zpěvačky a zpěváci. Letošní ročník kromě očekávaných výher přinesl i jedno velké překvapení. A tím byla první příčka v kategorii zpěvák, kterou obsadil Václav Noid Bárta, který tak předběhl Marka Ztraceného, jež anketě kraloval v minulých letech. Na třetím místě pak skončil Vojtěch Dyk. U něžného pohlaví vypadalo rozdělení příček následovně zlato a také sošku pro Absolutního Slavíka si odnesla Ewa Farna, stříbro připadlo Lucii Bílé a bronzovou příčku obsadila Monika Absolonová. Pojďte se s námi podívat, jak to oceněným slušelo. 

Ewa Farna

Zpěvačka si libuje v komplikovaných outfitech a ani tentokrát nezklamala. Na předávání se ukázala v košili obepnuté korzetem a dlouhé sukni s průstřihy. 

