Předávání sošek Slavíků, které jsou zdobeny českými granáty je událost ke které se celoročně upírají české zpěvačky a zpěváci. Letošní ročník kromě očekávaných výher přinesl i jedno velké překvapení. A tím byla první příčka v kategorii zpěvák, kterou obsadil Václav Noid Bárta, který tak předběhl Marka Ztraceného, jež anketě kraloval v minulých letech. Na třetím místě pak skončil Vojtěch Dyk. U něžného pohlaví vypadalo rozdělení příček následovně – zlato a také sošku pro Absolutního Slavíka si odnesla Ewa Farna, stříbro připadlo Lucii Bílé a bronzovou příčku obsadila Monika Absolonová. Pojďte se s námi podívat, jak to oceněným slušelo.