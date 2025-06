Fashion Boss Filip Vaněk: Brno se obléká líp než Praha a influencerky do Varů nepatří

Oblečení podle Vaňka lidi rozděluje, nebo dokonce „kastuje“ už od pradávna – minimálně od dob faraonů. „Jak se zabalíte, takový život žijete,“ konstatuje stroze. Za hodinu jeho služeb si klienti připlatí podobně jako u špičkového právníka – pět tisíc korun. Rozhodně si ho ale neplatí lidé, kteří od něj čekají lichotky. Právě naopak.

Celebrity mezi jeho klientelu nepatří. „Nechtějí platit,“ poznamenává Vaněk a dodává, že v zahraničí je to jinak. Služby stylistů jsou standardní, očekávanou a placenou spoluprací. „U nás mají celebrity pocit, že vše je zdarma.“ V Česku by se podle něj dalo napočítat zhruba pět osobností, které by se daly označit za skutečné celebrity v mezinárodním slova smyslu – a právě takové osobnosti přitom stylistu nutně potřebují. Jenže Vaněk má jasno i v tom, s kým spolupracovat nechce: přerostlé ego je pro něj stopka. A to nejen u známých tváří, ale i u běžných klientů.