Éterické modely Stelly McCartney připomínaly lehkost a dialog s přírodou, Dior vsadil na moderní romantiku s jasným odkazem k historii značky a Courrèges předvedl nevypočitatelný futurismus, který posouvá estetiku „space age“ do současnosti. V prvních řadách nechyběly hollywoodské celebrity, které svým stylem i přítomností umocnily, že Paris Fashion Week není jen přehlídkou oděvů, ale kulturní událostí, která určuje tempo celé sezony.
Předchozí
12345...21Pokračovat
1. O průhledné látky nebyla nouze
2. Provokativní futurismus
3. Zendaya zůstává módní ikonou
4. Louis Vuitton nabídl netradiční práci se strukturou
5. Neotřelé siluety od Stelly McCartney
6. Čisté linie jsou pro Vuittona příznačné
7. Práce s jemnými detaily vytvoří u McCartney výjimečnou podívanou
8. V kolekci bylo hned několik ochmýřených modelů
9. K jarní kolekci patří sladké pastely
10. Průhledné boty
11. Kožené šortky a majestátní siluety
12. Umělecké vyznění Dries Van Noten
13. Experimenty u Louise Vuittona
14. Chodící umění
15. Nečekané zlaté modely
16. Trenčkot a preppy styl Jennifer Lawrence
17. Romantika i modernost
18. "Horse girl" Anya Taylor-Joy
19. Stylový chaos Paris Hilton
20. Důraz na detaily
21. Drama u Diora: netopýří klobouky
Předchozí
12345...21Pokračovat