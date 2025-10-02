Ikona počasí
Exploze stylu v Paříži: od něžných modelů, přes sexy futurismus, až po netopýří klobouky

Paris Fashion Week
Paris Fashion Week
Paris Fashion Week
Paris Fashion Week
Daniela Straková
Daniela Straková

V Paříži má móda vlastní hlas. Vzdušné pastelové modely, odvážné geometrické střihy a dramatické kabáty s netopýřími klobouky – módní fantazie neměla hranic.

Éterické modely Stelly McCartney připomínaly lehkost a dialog s přírodou, Dior vsadil na moderní romantiku s jasným odkazem k historii značky a Courrèges předvedl nevypočitatelný futurismus, který posouvá estetiku „space age do současnosti. V prvních řadách nechyběly hollywoodské celebrity, které svým stylem i přítomností umocnily, že Paris Fashion Week není jen přehlídkou oděvů, ale kulturní událostí, která určuje tempo celé sezony.

1. O průhledné látky nebyla nouze

Průhledné látky jsou už takřka nevyhnutelnou součástí nejen módních přehlídek, ale i třeba červených kobeců.

Paris Fashion Week
Foto: ČTK
Všechny štítky

