Další žena sdílela svůj příběh o boji s nadbytečnou kůží po výrazném úbytku hmotnosti: „Ať už se rozhodnu pro operaci odstranění volné kůže nebo ne, neubírá to na tvrdé práci, kterou jsem do toho vložila. Je těžké mít tohle navíc. Je to těžké a začínám mít více problémů se zády, než bych obvykle měla.“