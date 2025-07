Momentálně se zdá, že by se vám do práce nebo na vycházku hodil víc batoh do hor než kabelka – protože počasí během dne projde všemi ročními obdobími. Ráno je to na kabátek, po obědě dusno jako v tropickém skleníku a večer by se hodil plášť i šála. Když se k tomu přidá předpověď typu „možné přeháňky nebo tropy“, není divu, že ráno stojíte před skříní s rezignovaným výrazem.