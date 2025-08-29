Ikona počasí
Bez povinností a sešněrovaných tradic. Módní návrhářka Debbie Brown se vdala

Svatba návrhářky Debbie Brown
Svatba návrhářky Debbie BrownFoto: Jindřich Nejedlý
Svatba návrhářky Debbie Brown
Svatba návrhářky Debbie BrownFoto: Jindřich Nejedlý
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

V sobotu 23. srpna 2025 řekla návrhářka Debbie Brown své „ano“ dlouholetému partnerovi Zdeňku Peškovi. Den po svatbě potvrdila, že od této chvíle vystupuje pod jménem Deborah Pešek Braun.

Pár se zasnoubil letos v dubnu během dovolené v Tunisku. Okamžik byl zcela spontánní, přestože o svatbě spolu mluvili už před několika lety – tehdy s nápadem přišla sama Debbie. Svatba se proto dlouho rodila v jejich představách a nyní se rozhodli, že nadešel ten správný čas. Oba chtěli, aby jejich den působil módně a osobitě, ale zároveň se zcela vymykal konvencím.

princezna Madeleine
princezna Madeleine

Velkolepé svatby: Které celebrity si řekly své ano?

Volný čas

Obřad i oslava se odehrály v prostorách historické vily Julius & Emma v Karlových Varech. Atmosféra byla minimalistická, elegantní a přitom maximálně uvolněná. Neprobíhaly žádné tradice, nebyl zasedací pořádek ani přísná pravidla. Vše bylo laděno do bílé barvy – Debbie neoblékla pouze sebe a ženicha, ale navrhla modely i pro maminky, svědky a téměř celé dámské osazenstvo. Oblek ženicha vznikal pod jejím vedením a s aktivní účastí samotného Zdeňka.

Místo klasické svatební hostiny se konala zahradní party s grilováním. Přátelská atmosféra, smích a volnost dominovaly celému dni. Romantiku přitom přirozeně dodalo prostředí vily a okolní zahrady, které dokreslily intimní charakter oslav. „Naší prioritou bylo, aby se hosté cítili svobodně a opravdu si den užili. Chtěli jsme krásu, ale bez povinností a sešněrovaných tradic. A přesně to se nám podařilo,“ uvedla Deborah Pešek Braun.

Oficiální fotografie si můžete prohlédnout v galerii. 

Zdroj: Magazín nevěsty

