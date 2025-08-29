Bez povinností a sešněrovaných tradic. Módní návrhářka Debbie Brown se vdala

Pár se zasnoubil letos v dubnu během dovolené v Tunisku. Okamžik
byl zcela spontánní, přestože o svatbě spolu mluvili už před
několika lety – tehdy s nápadem přišla sama Debbie. Svatba se
proto dlouho rodila v jejich představách a nyní se rozhodli, že
nadešel ten správný čas. Oba chtěli, aby jejich den působil
módně a osobitě, ale zároveň se zcela vymykal konvencím.
