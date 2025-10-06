Ikona počasí
Avantgarda, nebo absurdita? Momenty z pařížského týdne módy, které zvednou obočí

Daniela Straková
Móda potřebuje riskovat, aby se posouvala kupředu. Bez výstřelků by nevznikly nové siluety, střihy ani přístupy. Jenže když se hranice překročí příliš daleko, hrozí, že se umění stane absurditou. Pařížský týden módy to letos ukázal v plné síle: mezi genialitou a trapasem je někdy jen tenká linie.

Některé momenty Paris Fashion Week 2025 ukázaly, že móda se někdy stává exhibicí pro oko kamery, spíš než radostí z oblečení. Neonové body s toaletním papírem, průhledné šaty s polštáři či záclonové modely mohou být technicky zajímavé, ale působí absurdně a odtrženě od reality. Pro někoho je to fascinující experiment, pro jiné znechucující přehánění – a právě v tom napětí se dnes definují hranice mezi avantgardou a pouhou absurditou.

1. Japonská dekonstrukce

Vizuální šoky, které polarizují publikum i to patří k týdnům módy, a Paříž není výjimkou. Existují ovšem návrháři, jejichž experimenty zdařile balancují mezi funkcí a elegancí. Dokonalým příkladem je Issey Miyake.

Paris Fashion Week
Foto: Reuters
