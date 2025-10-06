Některé momenty Paris Fashion Week 2025 ukázaly, že móda se někdy stává exhibicí pro oko kamery, spíš než radostí z oblečení. Neonové body s toaletním papírem, průhledné šaty s polštáři či záclonové modely mohou být technicky zajímavé, ale působí absurdně a odtrženě od reality. Pro někoho je to fascinující experiment, pro jiné znechucující přehánění – a právě v tom napětí se dnes definují hranice mezi avantgardou a pouhou absurditou.
1. Japonská dekonstrukce
2. Experiment nebo absurdita?
3. (Ne)nositelné?
4. Rozmarné účesy
5. Zmatený prominentní syn
6. Dáma v červené
7. Politické odkazy
8. Šaty s polštářem
9. Punk Westwood je mrtvý
10. Náznak gotiky
11. Pretty Woman v novém podání
12. Ženské siluety, odvážné barvy a "rozbité" boty
13. Heidi Klum v zácloně
14. Role toaleťáku
15. Nesourodý look Paris Hilton
16. Nelichotivý experiment
