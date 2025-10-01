Láska: Pro Ryby bude říjen měsícem plným rozhodování a možná i zmatených citů. Objeví se více možností, a vy si nebudete jistí, kterou cestou se vydat. Paradoxně to může být dobře – hvězdy naznačují, že je třeba nic neuspěchat a všechno si dobře promyslet. Je na čase udělat rozhodnutí s trvalým dopadem, ale musíte k němu dospět klidně a uvážlivě. Pokud budete každou chvíli měnit názor, nikam se neposunete. Na začátku měsíce se možná ocitnete zamilovaní jako školáci – taková ta počáteční láska, plná iluzí. Někdo do vás bude blázen, zahrne vás láskou a komplimenty, možná to bude kolega z práce nebo člověk, se kterým trávíte hodně času. Postupně se z něj stane váš partner a vy budete dostávat zprávy plné něhy a chvály, budete si připadat jako v pohádce. Jenže později během měsíce se ve vás cosi změní – začnete se cítit sami, i když vedle někoho jste. Pochopíte, že část toho okouzlení byla možná iluze, a začnete váhat, zda je to opravdu to pravé. Budete tedy postaveni před rozhodnutí: pokračovat, nebo ne? Absurditou je, že na konci měsíce se objeví ještě někdo další, kdo vám také nabídne vztah! Dva potenciální partneři – to už je pro citlivé Ryby téměř moc. Zde je rada hvězd: nenechte se unést ani jedním, dokud si sami v sobě neuděláte pořádek. Dejte si chvíli odstup. Je v pořádku říct: „Potřebuji čas.“ Nemusíte přijmout hned první lásku, co vám padne k nohám, ani druhou. Zjistěte, s kým se cítíte opravdu v bezpečí a kdo respektuje vaše hluboké city. Teprve až si budete jistí, udělejte trvalé rozhodnutí – a pak už za ním stůjte, nevymýšlejte únikové cestičky. U zadaných Ryb se může projevit podobný proces vnitřního váhání: je váš vztah skutečný, nebo žijete ve snu? I vy si budete muset něco ujasnit, ale pokud je vztah pevný, překonáte to společně otevřeným hovorem.
Práce: V práci se začátkem měsíce může objevit zajímavá možnost, ale bude to trochu komplikované. Možná budete jednat s nějakým mužem (nadřízeným či klientem) o nové pracovní nabídce či projektu, ale celá věc bude příliš složitá a vám se do ní nebude chtít. Naslouchejte své intuici – pokud cítíte odpor nebo tušíte problémy, klidně od toho ustupte. Je v pořádku některé pracovní příležitosti odmítnout, zvlášť když vás vnitřní hlas varuje. Zřejmě si pak řeknete, že nebudete práci tak hrotit, a soustředíte se raději na jinou oblast života (třeba na lásku, jak bylo popsáno výše). A světe div se, ono to může být ku prospěchu. Ke konci měsíce totiž přijde jiný muž s nabídkou „práce snů“. Něco nového, co přesně sedí vašim představám a o čem víte, že by vás to opravdu bavilo. Možná nabídka zaměstnání v oboru, který milujete, nebo možnost rozjet vlastní projekt s někým důvěryhodným. Najednou najdete klid – řeknete si „to je ono“. Uzavřete tím neproduktivní starosti a vydáte se tím směrem. Pokud se tedy celý měsíc v práci tak trochu plácáte a tápete, nevzdávejte to – finále října přinese vysněnou příležitost, která zapadne na své místo a vy se budete cítit jistější. Důležité je nebrat první věc, co se namane, jen pro pocit jistoty; vyčkejte na tu pravou, přestože to není pro netrpělivé Ryby snadné.
Zdraví: V průběhu měsíce můžete mít pocit, že energie ubývá a zdravotně snad ztrácíte půdu pod nohama. Hlavně ve chvílích, kdy budete emocionálně zmateni, se to projeví na těle. U Ryb je běžné psychosomatické propojení, takže pokud vás začne bolet žaludek nebo budete trpět na častý kašel, zamyslete se, co vás „dusí“ v životě. Samotný kašel může být oslabenou stránkou – dýchejte zhluboka a zkuste cvičení na posílení plic (třeba dechová jóga). V chladných dnech se teple oblékejte, zejména krk, hrudník. Podzimní virózy by se vám jinak mohly snadno přilepit. Také pozor na imunitu – dopřejte si dostatek vitamínů (ovoce, zelenina, případně kvalitní doplňky stravy). Velmi léčivá pro vás bude modrá barva, která je uvedena jako barva měsíce. Obklopte se jí; symbolizuje klid, komunikaci a léčení. Můžete si pořídit modrý šátek, povlečení nebo třeba jen hrnek. Modrá vám pomůže ztišit rozbouřené emoce. Nezapomínejte na spánek – v říjnu se vám mohou zdát intenzivní sny, které budou odrážet vaše dilemata. Když se v noci dobře nevyspíte, udělejte si případně chvilku pro zdřímnutí odpoledne. A poslední rada: neizolujte se. Ryby někdy mají sklon utéct do svého světa, když je něco trápí, ale pro vaše zdraví (hlavně duševní) bude lepší svěřit se blízkému člověku. I rozhovor s přítelem u kávy může působit jako terapie a ulevit vašemu srdci – a tím pádem i tělu.
Finance: Po finanční stránce se říjen může tvářit neklidně, ale nakonec to dobře dopadne. Peníze budete opravdu potřebovat – možná se sejde více výdajů najednou (účty, do toho třeba investice do sebevzdělání nebo nečekaná oprava spotřebiče). Během měsíce můžete mít pocit ztrát a strach, že se peníze neobjeví, což ve vás vyvolá úzkost. Zkuste tomuto pocitu nepodlehnout. Udělejte si rozpočet, napište si všechny nutné platby a položky, ať vidíte černé na bílém, že to zvládnete – byť třeba s odřenýma ušima. Pokud vám chybí peníze na něco důležitého, popřemýšlejte, kde ušetřit nebo koho požádat o pomoc (rodina? malá půjčka od přítele?). Hvězdy naznačují, že ke konci měsíce se vám výrazně uleví. Možná proto, že dorazí zpožděná platba, vrátí se dluh, nebo to bude souviset s tou zmíněnou „prací snů“ – třeba dostanete zálohu či sign-on bonus, nebo se prostě uklidní vaše obavy, protože víte, že teď budete vydělávat více. V každém případě závěr října přinese finanční úlevu. Do té doby neutrácejte za nic zbytečného. Vypněte na čas nakupovací aplikace a soustřeďte se na potřeby, ne chtíče. Když pocítíte nutkání koupit si něco pro radost uprostřed stresu, zkuste raději jinou odměnu – třeba procházku nebo dlouhou koupel (zadarmo). Listopad by už měl být veselejší. Takže pevné nervy, milé Ryby, a věřte, že i když se to teď mele, nakonec budete finančně v bezpečí. Stačí zachovat klid a nečinit unáhlená rozhodnutí.