3. 11. Hubert
Úplněk v Býku přináší zvraty i naplnění: komu hvězdy přejí lásku a koho čeká zásadní rozhodnutí?

Horoskop
Horoskop
Horoskop
Horoskop
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 3. do 9. listopadu slibuje silné emoce, proměny a uzavírání starých kapitol. Úplněk v praktickém Býku vnese jasno do vztahů i financí, zatímco Venuše ve Štíru prohloubí touhu po intimitě a pravdě. Mars v ohnivém Střelci dodá odvahu jednat, ale i zvýší riziko impulzivity. Jak tyto energie ovlivní právě vaše znamení?

Listopad začíná ve znamení silných energií. Úplněk v Býku, který vrcholí v polovině týdne, přináší uzemnění, ale i nečekané zvraty.

Podzimní horoskop
Podzimní horoskop

Velký listopadový horoskop: Komu hvězdy přinesou lásku, kdo by měl šetřit síly a koho čeká profesní posun

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Mnozí z nás budou nuceni přehodnotit priority, vztahy i pracovní směřování. Venuše vstupuje do hlubokého a vášnivého Štíra, což otevírá prostor pro intenzivní emoce, pravdu a v některých případech i bolestná odhalení. Mars v ohnivém Střelci naopak vybízí k akci – dodá odvahu udělat krok vpřed, i když okolnosti nejsou zcela jisté. Tento týden tak bude o odvaze, rozhodnutí a víře v sebe. Ať už stojíte na prahu nového vztahu, kariérního obratu nebo osobní proměny, hvězdy vám napoví, jak jejich sílu využít ve svůj prospěch.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Vztahy: Venuše, která se tento týden přesouvá do znamení Štíra, posílí vaši touhu po hlubokém a upřímném spojení. Dejte si však pozor ke konci pracovního týdne – vliv opozice Marsu s Uranem může vyvolat nečekané konflikty nebo napětí ve vztazích, takže se raději vyhněte zbytečným hádkám a impulzivním reakcím. Otevřená komunikace a ochota ke kompromisu vám nyní pomohou udržet v partnerství harmonii a důvěru.

Zdraví: Počátkem týdne buďte opatrní – napěťová vazba mezi Marsem a Uranem zvyšuje riziko úrazů, zejména při spěchu nebo nepozornosti. Ve středu vrcholí úplněk v Býku, který vám připomíná potřebu pečovat o fyzické tělo i vnitřní pohodu; dopřejte si proto dostatek odpočinku a zaměřte se na vyváženou životosprávu. Víkendová atmosféra přeje klidu a rodinnému zázemí – domácí pohoda vám pomůže načerpat nové síly a psychickou rovnováhu.

Kariéra: V práci můžete pocítit pozvolný posun k lepšímu a větší stabilitě. Harmonický aspekt mezi Jupiterem a Saturnem naznačuje, že vytrvalé úsilí a promyšlené plánování nyní přinese dlouhodobé výsledky. Zejména ve čtvrtek máte příležitost ukázat své schopnosti a prosadit dobré nápady – jen si pečlivě zkontrolujte všechny podrobnosti, protože Merkur se brzy začne pohybovat retrográdně.

