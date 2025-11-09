9. 11. Bohdan
Střelci a Raci na horské dráze emocí: týden bude náročný, víkend vše změní. Co čeká ostatní znamení?

HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 10. do 16. listopadu 2025 přeje upřímnosti i trpělivosti. Retrográdní Merkur ve Střelci zkouší, jak jasně umíte mluvit a naslouchat, Jupiter obracející se v Raku otevírá téma důvěry a bezpečí. Koncem týdne zklidní vody příznivý trigon Slunce ve Štíru s Jupiterem – po sérii zkoušek přichází prostor pro smír, opravdový dialog a malá vítězství v práci i lásce.

Čeká Vás týden, ve kterém se vyplatí zpomalit, ověřovat fakta a volit slova s rozmyslem. Retrográdní Merkur ve Střelci přináší komunikační šumy, návrat starých témat a drobné omyly v domluvách i dokumentech – nikoli proto, aby Vás zbrzdil, ale aby Vás naučil mluvit jednoduše a s respektem. V úterý 11. 11. se Jupiter obrací v Raku do retrográdního chodu a otevírá vnitřní bilanci: co Vám dává pocit bezpečí, kdo si zaslouží Vaši důvěru a kam chcete energii investovat dál. Střed týdne (12. 11.) zostří konjunkce Merkur–Mars: upřímnost ano, zbytečné ostří nikoli.

Naštěstí víkend přináší měkčí tón – trigon Slunce ve Štíru s Jupiterem v Raku přeje usmíření, podpůrným rozhovorům i hledání společné řeči v rodině a týmu. Saturn v Rybách připomíná disciplínu a hranice, Uran v Býku může kolem poloviny týdne zaskočit nečekanou změnou plánu; počítejte s rezervou a držte se jednoduchých pravidel: dvakrát zkontrolovat, jednou odeslat. Ubývající Luna podporuje dokončování, úklid povinností a klidnější tempo.

V horoskopu níže najdete pro každé znamení tři praktické oblasti – vztahy, zdraví, kariéra. Pro nejpřesnější čtení doporučujeme sledovat jak sluneční znamení, tak ascendent. Ať už řešíte jemné nuance v partnerství, životosprávu, nebo pracovní priority, tento týden přeje opravdovosti, trpělivosti a malým krokům, které dělají velký rozdíl.

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Vztahy

Tento týden pocítíte silné vlivy planet na Vaše vztahy. Hned zkraje týdne zpomaluje komunikaci retrográdní Merkur ve Střelci, což může přinést drobné neshody či nedorozumění s partnerem i blízkými. Snažte se vyhnout unáhleným slovům – kolem středy totiž dochází ke konjunkci Merkuru s bojovným Marsem ve Střelci, která může vyvolat prudší výměny názorů. Pokud budete příliš prosazovat svou pravdu, hrozí zbytečné konflikty. Naopak naslouchání a trpělivost pomohou situaci zvládnout. Koncem týdne pocítíte zklidnění díky harmonickému trigonu Slunce ve Štíru a Jupitera v Raku. Tento „velký vodní trigon vnáší do vztahů více empatie a porozumění. O víkendu tak můžete s partnerem upřímně promluvit o svých pocitech a potřebách, což posílí vzájemnou důvěru. I nezadaní Berani by mohli potkat někoho zajímavého skrze přátele nebo rodinu – dejte však času čas a netlačte na rychlý vývoj.

Zdraví

Ve zdraví se snažte tento týden nepodceňovat odpočinek a signály těla. Retrográdní Merkur ve Střelci může způsobit roztržitost – dbejte na opatrnost při řízení a cestování, abyste předešli nehodám nebo zpoždění. Středeční spojení Merkuru s Marsem Vám sice dodá energii, ale také nervozitu; přemíra spěchu by mohla vést k úrazu či vyčerpání. Nepředvídatelný Uran v Býku navíc varuje, že uprostřed týdne mohou nastat nečekané změny plánů, což může zvýšit stres. Dopřejte si proto pravidelné pauzy, hluboké dýchání nebo relaxační cvičení, abyste zůstali v psychické pohodě. Jupiter začíná 11. listopadu couvat znamením Raka, které u Beranů ovlivňuje zónu domova a vnitřní stability – možná pocítíte potřebu více pečovat o svou duševní pohodu v domácím prostředí. O víkendu díky harmonickým vlivům vodních znamení pravděpodobně naleznete vnitřní klid. Klidná procházka v přírodě či teplá koupel Vám pomůže zregenerovat síly a vyrovnat emoce.

Kariéra

V pracovní oblasti vyžaduje tento týden zvýšenou trpělivost. Merkur couvající Střelcem může přinést zmatky v komunikaci na pracovišti – raději dvakrát ověřte, že kolegové či klienti správně pochopili Vaše zprávy. Vyhněte se podpisu důležitých smluv, pokud je to možné, nebo si je alespoň důkladně pročtěte. Konjunkce Merkuru s Marsem okolo 12. listopadu může podnítit Vaši ctižádost a nutkání prosadit nové nápady za každou cenu. Dejte si však pozor, abyste nepůsobili na kolegy příliš neústupně; některé plány bude lepší nejprve doladit a uvést do praxe až po opadnutí retrográdního vlivu. Začátek Jupiterovy retrográdní fáze v Raku obrací Vaši pozornost k rovnováze mezi kariérou a osobním životem. Možná přehodnocujete, zda současná práce naplňuje Vaše dlouhodobé potřeby. Ke konci týdne pocítíte zlepšení – trigon mezi Sluncem a Jupiterem přináší nové nápady a podporu intuice, což Vám může pomoci vyřešit zapeklitý úkol. Vaše úsilí nezůstane bez povšimnutí; o víkendu můžete obdržet pochvalu nebo alespoň dobrý pocit z dobře odvedené práce, který Vám dodá další motivaci.

Zdroj: them.us

