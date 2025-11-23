Týden od 24. do 30. listopadu přináší výrazné energetické změny, které pocítíte napříč všemi oblastmi života. Slunce právě vstoupilo do Střelce a jeho ohnivý vliv přináší touhu po pohybu, pravdě a větší vnitřní svobodě, ale zároveň vytahuje témata, kterým jste se dosud vyhýbali. Do hry navíc vstupuje kvadratura Marsu se Saturnem, která zpomaluje tempo, testuje trpělivost a může vyvolávat silnější reakce na zátěž i nejasnou komunikaci.
Merkur se přesouvá do praktičtějšího Kozoroha, což pomáhá uzemnit myšlenky i plány, ale zároveň vyžaduje, abyste si dělali pořádek v prioritách. Emocionální rovinu ovlivní citlivé postavení Venuše, které může přinést nostalgii, přehodnocování vztahů nebo větší potřebu jistoty. Luna v proměnlivých znameních během týdne střídá nálady a upozorňuje na to, kde jste vyčerpaní a kde potřebujete nastavit hranice.
Celkově jde o období, které přeje poctivému sebehodnocení, úpravě životního tempa a realistickým rozhodnutím. Pokud se nenecháte vtáhnout do chaosu ostatních a zůstanete věrní vlastním hodnotám, můžete z tohoto týdne vytěžit víc, než se na první pohled zdá.
Beran (21. 3.–20. 4.)
Zdraví
Vaše znamení tento týden překypuje energií díky tranzitu Marsu ve Střelci, který je v harmonickém trigonu k Beranu. Můžete pocítit příliv fyzické síly a chuti sportovat či více se hýbat. Zároveň však pamatujte na potřebnou disciplínu – snažte se nadšení vyvážit pravidelným režimem a dostatkem odpočinku, abyste se nepřepínali. Saturn, který se 27. listopadu po pěti měsících vrací do přímého směru, vám připomíná význam pevných hranic a péče o duševní hygienu. Neignorujte signály těla; naslouchejte mu a udržujte rovnováhu mezi aktivitou a relaxací.
Vztahy
Ve vztazích se mohou projevovat intenzivní emoce. Venuše se většinu týdne pohybuje ve znamení Štíra, což zesiluje vaše hluboké city, ale může také vyvolat žárlivost nebo touhu mít vše pod kontrolou. Snažte se s partnerem otevřeně komunikovat o svých pocitech, i těch negativních. Merkur je sice stále retrográdní ve Štíru a mohl narušovat vzájemné porozumění, ale v sobotu 29. listopadu se konečně otočí do přímého směru a postupně se vyjasní nedorozumění posledních tří týdnů. Koncem týdne dojde k uvolnění napětí: Venuše se 30. listopadu přesouvá do optimistického Střelce, čímž vztahům dodá lehkost a nový náboj. Nezadaní mohou pocítit větší chuť seznamovat se – vyrazte do společnosti, kde vliv planet přeje setkání s inspirativními lidmi.
Kariéra
V pracovní oblasti přináší tento týden šance na rozvoj, pokud dokážete využít příznivých energií. Slunce spolu s Marsem ve Střelci vytvářejí trigon k vašemu znamení, což podporuje vaše sebevědomí a ochotu pouštět se do odvážných projektů. Nebojte se prezentovat své nápady – právě nyní můžete zaujmout nadřízené či klienty. Dejte si však pozor na detail a komunikaci: Merkur byl poslední tři týdny retrográdní (zpočátku ve Střelci, nyní ve Štíru) a mohl způsobit zmatky v dokumentech či prodlení v jednáních. Od 29. listopadu, kdy Merkur obrátí směr dopředu, se obchodní záležitosti začnou vyjasňovat a stagnující projekty se pohnou kupředu. Zároveň Saturn, který 27. listopadu končí svůj zpětný chod, naznačuje, že dlouhodobé lekce ohledně vaší kariéry a disciplíny byly vstřebány – nyní je čas je prakticky zužitkovat. Učte se z předchozích chyb, plánujte realisticky a můžete dosáhnout hmatatelného pokroku.
Býk (21. 4.–21. 5.)
Zdraví
Po zdravotní stránce se zaměřte na udržení klidu a stability. Tento týden by pro vás měl být relativně vyrovnaný, ovšem náhlé výkyvy ve vztazích mohou zvýšit hladinu stresu, což by se mohlo odrazit na tělesné pohodě. Zkuste předcházet napětí pravidelným pohybem a relaxačními technikami. Mars se nachází ve Střelci ve vašem sektoru hlubokých emocí (8. dům), což může probouzet silné vnitřní prožitky – neváhejte proto uvolnit psychické napětí třeba prostřednictvím cvičení nebo hobby. Kolem víkendu zpomalte a dopřejte si odpočinek, zvláště pokud pocítíte nervozitu vlivem rušivých událostí v osobním životě. Poslouchejte své tělo a dopřejte si, co potřebuje, ať už je to spánek navíc nebo vyváženější strava.
Vztahy
Vztahy budou tento týden pro Býky významným tématem. Merkur je retrográdní ve vašem partnerském znamení Štíra a mohl v uplynulých týdnech způsobit četná nedorozumění s partnerem či blízkými. Naštěstí 29. listopadu se Merkur otočí do přímého směru, takže komunikace se začne opět zlepšovat a nejasnosti se vyřeší. Venuše – váš vládce – prochází také znamením Štíra, tedy vaším domem vztahů, a přináší hlubokou vášeň i potřebu upřímnosti. Dejte si ale pozor na víkend: Venuše se dostane do opozice s Uranem ve vašem znamení, což může přinést nečekané výbuchy emocí nebo překvapivé zvraty ve vztazích. Snažte se v těchto dnech reagovat s rozvahou, dopřejte sobě i druhým dostatek prostoru a nedělejte unáhlená rozhodnutí. Na konci týdne pak Venuše přechází do optimistického Střelce, což by mělo atmosféru ve vztazích opět odlehčit. Pokud jste nezadaní, mohou vás okouzlit lidé, do kterých byste to na první pohled neřekli – buďte otevření novým setkáním, ačkoli mohou přijít nečekaně. Naštěstí neděle přinese zklidnění: Venuše utvoří snivý trigon s Neptunem, který vnese do vztahů opět něhu a porozumění po předchozím napětí.
Kariéra
V práci a finanční oblasti pro vás hvězdy chystají smíšené vlivy. Mars ve Střelci působí ve vašem sektoru společných financí a zdrojů, takže můžete energicky řešit majetkové záležitosti, investice či dluhy spojené s prací. Dávejte si však pozor na přehnané riziko – zvažte každý odvážný krok dvakrát, zejména v polovině týdne. Saturn v Rybách (ve vašem 11. domě přátel a cílů) se 27. listopadu obrací do přímého směru, což naznačuje, že dlouhodobé pracovní plány nebo projekty v týmu, které byly u ledu, se nyní mohou dát do pohybu. Můžete pocítit větší podporu od kolegů či přátel při dosahování kariérních cílů. Také komunikace s obchodními partnery se zlepší – Merkur končí 29. listopadu svou retrográdní fázi v oblasti smluv a partnerství, takže pokud došlo k průtahům nebo nejasnostem v dohodách, postupně se vyjasní. Konec týdne je vhodný k reálnému zhodnocení vašich investic a finančních strategií – hvězdy radí být obezřetní, ale otevření inovacím, zejména přicházejí-li skrze důvěryhodné kontakty.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Zdraví
Blíženci, v oblasti zdraví je pro vás klíčová rovnováha těla i mysli. Rušné energie tohoto týdne by vás mohly snadno rozhodit, proto se snažte vyvážit duševní i fyzickou pohodu – dopřejte si dostatek spánku a zároveň lehký pohyb na odbourání stresu. Mars ve Střelci stojí v opozici vůči vašemu znamení, což může zvyšovat vaši podrážděnost a přinášet tendenci přepínat síly. Dejte pozor na unáhlenost, ať už při sportu nebo v každodenním spěchu, abyste předešli úrazům. Pokud jste v poslední době řešili nějaké zdravotní nejasnosti, mohla v tom hrát roli retrográdní fáze Merkuru. Ten se 29. listopadu obrací do přímého směru, takže by mělo dojít ke zlepšení komunikace s lékaři či k objasnění výsledků vyšetření. Celkově platí: naslouchejte svému tělu a nepodceňujte varovné signály, ale zároveň nepodléhejte nervozitě zbytečně – mnohé obavy se tento týden ukážou jako plané.
Vztahy
V partnerských vztazích i v rodině bude důležité zachovat klid a trpělivost. Mars naproti vašemu znamení (ve Střelci) může vyvolávat hádky nebo konkurenční náladu mezi vámi a partnerem. Pokud cítíte napětí, zkuste jej ventilovat konstruktivně – například společnou aktivitou – místo zraňujících slov. Venuše se většinu týdne nachází ve znamení Štíra, což u vás posiluje potřebu starat se o blízké (možná jste v poslední době pomáhali partnerovi s jeho zdravím či prací). Na konci týdne však Venuše přejde do vašeho partnerského sektoru, tedy do Střelce, a od neděle tak pocítíte výrazné zlepšení atmosféry v lásce. Nezadaní Blíženci mohou právě s příchodem víkendu potkat někoho zajímavého – buď při společenské události, nebo třeba i v práci, která se promění v něco víc. Pamatujte, že Merkur byl retrográdní ve vašem sektoru každodenních záležitostí, takže i drobné neshody mohly nabobtnat; od 29. listopadu se ale komunikace vyjasní a vy si s blízkými opět lépe porozumíte.
Kariéra
Na poli kariéry a práce může tento týden přinést významné posuny. Saturn, který působí ve vašem 10. domě kariéry, se po pěti měsících 27. listopadu otočí do přímého směru – to znamená konec období stagnace či pochybností ohledně profesní dráhy. Pokud jste v uplynulých měsících tvrdě pracovali na nějakém projektu bez viditelných výsledků, nyní se mohou výsledky začít dostavovat. Také Merkur, jenž byl retrográdní ve vašem pracovním sektoru (6. dům), končí 29. listopadu svůj zpětný chod. Tím se zlepší komunikace na pracovišti, vyjasní se zmatky v úkolech a případná zpoždění nebo nedorozumění se začnou řešit. Mars v opozici může znamenat i konkurenční tlaky – možná cítíte, že vás někdo v práci provokuje nebo soupeří o pozici. Snažte se reagovat diplomaticky a nesnižovat se ke konfliktům, které by poškodily vaši pověst. Koncem týdne nastává vhodná doba k navázání nových pracovních partnerství nebo k nalezení mentora – Venuše vstupující do Střelce naznačuje, že díky kontaktům můžete získat cenné příležitosti či rady. Buďte tedy otevření spolupráci a učte se od lidí kolem sebe.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Zdraví
Pro Raky je tento týden vhodný čas zaměřit se na svou fyzickou kondici. Mars ve Střelci prochází vaším 6. domem zdraví a každodenní rutiny, což vám dodává potřebný impuls začít cvičit, abyste získali více energie. Pokud se odhodláte k pravidelnému pohybu, pocítíte příliv energie a je velká šance, že vám nově nabytý elán vydrží. Současně však dbejte na rovnováhu – nepřepínejte se hned v začátcích a dopřejte si i regeneraci. Saturn v Rybách, který se 27. listopadu navrací do přímého směru, naznačuje, že možná přehodnocujete svůj životní styl a filozofii péče o zdraví. Pokud jste v uplynulých měsících měli problém držet se zdravých návyků, nyní by to mohlo jít snadněji. Merkur retrográdní ve vašem sektoru radosti mohl brzdit vaše nadšení dělat něco pro sebe, ale s jeho obratem 29. listopadu pocítíte jasnější motivaci a méně vnitřního odporu k potřebným změnám. Celkově je týden ideální k nastartování zdravější rutiny a odbourání starých zlozvyků.
Vztahy
V oblasti vztahů můžete zažívat jak příjemné chvíle, tak drobná překvapení. Venuše ve Štíru prochází vaším 5. domem lásky a romantiky, což zvyšuje vaši touhu po hlubokém citu, zábavě a kreativitě s blízkými. Pokud máte partnera, využijte první polovinu týdne k romantickým gestům – hvězdy přejí lásce, zejména kolem středy, kdy Venuše tvoří velký vodní trigon s Jupiterem ve vašem znamení a Saturnem. Můžete pocítit vlnu nostalgie a rozhodnout se zavzpomínat si s partnerem na krásné společné zážitky. U nezadaných Raků je šance, že potkají někoho výjimečného třeba při volnočasové aktivitě. Ke konci týdne však buďte na pozoru: v sobotu se Venuše ocitne v opozici s Uranem v Býku, což může přinést nečekané výkyvy a emocionální výbuchy ve vašem okruhu přátel nebo milostném životě. Někdo z přátel může například projevit žárlivost či vás zaskočí náhlé přiznání citů od osoby, od které byste to nečekali. Reagujte s klidem a uvědomte si, že emoční bouře brzy přejde. V neděli se totiž Venuše ještě sladce spojí v trigonu s Neptunem – ten opět vynese na povrch porozumění a romantiku, takže víkend nakonec může skončit smírně a s příjemnými pocity. Celkově se vztahy tento týden prohlubují; važte si blízkosti těch, které milujete, a nebojte se otevřít svá srdce.
Kariéra
V práci se Rakům rýsují nové perspektivy. Jupiter se stále pohybuje vaším znamením (byť retrográdně), což vám dodává obecně příznivou energii – možná cítíte větší sebedůvěru prosadit své nápady. Saturn v Rybách ve vašem 9. domě vyššího vzdělání a perspektiv se 27. listopadu otáčí dopředu, což naznačuje, že pokud jste zvažovali doplnění kvalifikace, zahraniční spolupráci nebo právní záležitosti spojené s kariérou, nyní se věci pohnou kupředu. Mohli jste v minulých měsících váhat ohledně nějakého pracovního rozhodnutí – teď uvidíte svou cestu jasněji. Mars ve Střelci v 6. domě vám dává spoustu energie do plnění každodenních úkolů; budete pilní a produktivní, dejte si však pozor, abyste nepřebrali více povinností, než je zdrávo, jinak hrozí vyčerpání. Díky Merkuru, který se 29. listopadu vrací do přímého pohybu, se navíc zlepší komunikace na pracovišti a kreativní nápady, které se dosud neprosadily, mohou konečně najít uplatnění. Pokud pracujete v kreativním či uměleckém odvětví, retrográdní Merkur ve vašem 5. domě možná brzdil inspiraci – od víkendu však opět získáte múzu na svou stranu. Koncem týdne, s přechodem Venuše do 6. domu, můžete zaznamenat i zlepšení vztahů s kolegy; atmosféra v práci bude harmoničtější a týmovější. Nebojte se tedy sdílet své nápady s ostatními – hvězdy naznačují, že najdete ochotné spojence.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Zdraví
Lev by se měl tento týden zaměřit na udržení stálého zdraví a kondice. Energie máte dostatek – Mars ve Střelci tvoří trigon k vašemu znamení a dodává vám odvahu i fyzickou sílu. Pravděpodobně pocítíte chuť věnovat se sportu nebo jiným volnočasovým aktivitám. To je skvělé, ale nezapomínejte na opatrnost: zvýšená sebedůvěra by vás mohla svádět k přeceňování sil. Dopřejte tělu zdravý pohyb, ale i potřebný odpočinek a regeneraci. Stabilita je klíčem – jak v pohybu, tak v jídelníčku. Pokud jste v minulých týdnech cítili jistou vnitřní nevyrovnanost či náladovost, možná to souviselo s retrográdním Merkurem ve vašem sektoru domova. Ten mohl narušit vaši psychickou pohodu například rodinným stresem. Naštěstí 29. listopadu se Merkur otočí přímo a rodinné záležitosti, které vás trápily, se začnou uvolňovat – s tím se zlepší i vaše duševní rozpoložení. Celkově máte před sebou týden, kdy se můžete cítit silní; využijte toho k upevnění zdravých návyků, ale zachovejte umírněnost.
Vztahy
Ve vztazích by Lvi měli pocítit uklidnění a posílení vazeb. Venuše prochází většinu týdne vaším 4. domem domova a rodiny (ve znamení Štíra), takže pravděpodobně trávíte více času s nejbližšími a snažíte se v domácím prostředí nastolit harmonii. Pokud došlo v rodině či s partnerem k nedorozuměním během posledních týdnů, mohla za tím stát retrográdní fáze Merkuru v této oblasti. Na konci týdne se naštěstí situace mění: Venuše 30. listopadu vstoupí do Střelce, vašeho 5. domu lásky, a probudí ve vás i partnerovi opět hravost, romantiku a chuť vyrážet do společnosti. Předtím však ještě kolem soboty pozor na možné pnutí mezi rodinou a kariérou – Venuše ve Štíru se dostává do opozice s Uranem v Býku, což může přinést nečekané rozrušení na ose domov–práce. Může se stát, že pracovní povinnosti naruší rodinný program nebo budete muset řešit něco neočekávaného v domácnosti kvůli vnějším okolnostem. Snažte se zachovat klid a vše s blízkými v klidu prodiskutujte. V neděli už bude lépe: Venuše vytvoří harmonický aspekt s Neptunem, což vám pomůže opět naladit empatickou a láskyplnou atmosféru. Pro nezadané Lvy platí, že konec týdne přeje flirtování a navazování nových známostí – vyrazte ven, váš přirozený šarm bude podpořen planetami.
Kariéra
V práci máte šanci zazářit. Slunce (váš vládce) i Mars se pohybují ve Střelci, což vám v oblasti kariéry (9. dům) přináší optimismus, kreativitu a chuť expandovat. Pokud uvažujete o prezentaci nového projektu nebo chcete požádat o povýšení, hvězdy vám přejí – nebojte se ukázat, co ve vás je. Zvláště v první polovině týdne můžete působit velmi přesvědčivě. Mějte však na paměti, že je třeba rozlišovat mezi odvážným rizikem a nerozvážností. Saturn ve 8. domě (ve znamení Ryb) se 27. listopadu vrací do přímého směru, což značí, že finanční záležitosti spojené s kariérou (odměny, investice, společné zdroje) se postupně vyjasní. Možná jste museli řešit úspory firmy nebo rozpočet projektu – nyní by se měly věci dát do pohybu a vy získáte větší jistotu, na čem jste. Retrográdní Merkur ve 4. domě mohl zdržet některé plány, zejména pokud pracujete z domova nebo podnikáte rodinně; od 29. listopadu, kdy se Merkur otočí dopředu, se pracovní plány a komunikace s kolegy opět rozproudí. Jen kolem konce týdne pozor na zmíněný vliv Uranu – náhlá změna ve vedení firmy nebo neočekávaná zpráva by vás mohla vyvést z míry. Zachovejte flexibilitu a buďte připraveni rychle reagovat, ale zároveň nic neuspěchejte. Celkově je to týden, kdy můžete vyniknout – při zachování rozvahy se vám odvážné kroky mohou vyplatit.
Panna (23. 8. – 22. 9.)
Zdraví
Pro Panny je tento týden důležité zaměřit se na zvládání stresu a nezahlcovat se starostmi. Mars ve Střelci prochází vaším 4. domem, což může zvyšovat napětí v rodinném prostředí a potažmo ovlivňovat i vaše zdraví (např. zažívání či kvalitu spánku). Snažte se proto řešit rodinné spory v klidu a doma si vytvořte co nejvíce harmonické prostředí. Ke zvládání nervozity vám pomohou i každodenní drobné rituály – relaxační cvičení, procházky na čerstvém vzduchu nebo meditace by se měly stát součástí vaší rutiny. Pokud jste v poslední době pociťovali zvýšený tlak nebo úzkost, může to souviset s tím, že Saturn byl retrográdní ve vašem partnerském sektoru; možná jste nesli na svých bedrech i problémy druhých. Nyní, 27. listopadu, se Saturn opět pohne vpřed, což by mělo ulevit části této tíhy a umožnit vám nadechnout se. Také komunikace vám půjde lépe od ruky – 29. listopadu se Merkur otočí do přímého směru, takže myšlenky, které vás trápily nebo mátly, se vyjasní. V druhé polovině týdne tak můžete pocítit celkové zklidnění psychiky i těla.
Vztahy
Partnerské i rodinné vztahy byly pro Panny v poslední době zřejmě zkouškou trpělivosti. Saturn ve vašem 7. domě vztahů vám během svého retrográdního pohybu mohl nastavovat zrcadlo a poukazovat na slabiny ve vašem partnerském životě. Nyní, s jeho obratem 27. 11. se situace uvolňuje a vy máte příležitost zúročit naučené lekce – ať už tím, že stanovíte ve vztahu zdravé hranice, nebo že se rozhodnete posunout vztah na vážnější úroveň. Mars ve Střelci mezitím působí ve 4. domě domova a rodiny, což může přinášet občasné hádky s blízkými ohledně domácích záležitostí. Zkuste nebýt přespříliš kritičtí k členům rodiny; konflikty vzniklé nyní by byly jen malicherné a nestojí za to kvůli nim kalit atmosféru doma. Většina týdne by ale měla být vcelku klidná – Venuše ve Štíru ve vašem 3. domě komunikace podporuje otevřené rozhovory s partnerem i s přáteli. Dejte tedy prostor upřímnosti, možná zjistíte něco nového, co posílí vzájemnou důvěru. Ke konci týdne pozor na jednu záležitost: Venuše se dostane do opozice s Uranem, který je ve vašem 9. domě. Může vás překvapit náhlá zpráva nebo konflikt ohledně plánů do budoucna (např. cestování či vzdělání) – nenechte se vyvést z míry odlišnými názory, raději si vše v klidu vyjasněte. Neděle pak přeje romantice – Venuše v trigonu na Neptun navodí harmonii a pochopení, takže pokud došlo k dřívějším neshodám, koncem týdne se atmosféra opět zjemní. Nezadané Panny mohou kolem víkendu zaujmout někdo z okruhu přátel či sousedství, třeba právě díky upřímné debatě.
Kariéra
V pracovní oblasti by se Panny mohly dočkat postupného odblokování záležitostí, které vázly. Merkur, vládce vašeho znamení i 10. domu kariéry, byl retrográdní ve vašem 3. domě komunikace, což mohlo brzdit obchodní jednání, zpožďovat zprávy nebo způsobovat zmatky v informacích. Od 29. listopadu se Merkur vrací do přímého běhu, a vy tak zaznamenáte lepší tok informací, hladší domluvu s kolegy a rychlejší vyřizování dokumentů. Saturn v 7. domě vztahů, který se 27. 11. otočí vpřed, navíc napovídá, že pokud pracujete v týmu nebo s klienty, vyjasní se pravidla spolupráce a možná uzavřete důležitou smlouvu či partnerství, o kterém se dlouho jednalo. Mars ve Střelci ve 4. domě sice nesouvisí přímo s kariérou, ale může znamenat zvýšenou aktivitu kolem vašeho pracovního zázemí – třeba úpravy kanceláře nebo řešení firemních záležitostí rodinného charakteru. Také vás však může rozptylovat domácí život; snažte se udržet hranici mezi prací a soukromím, abyste byli maximálně produktivní. Koncem týdne přechází Venuše do vašeho 4. domu – možná se v práci blíží událost, která vás s kolegy sblíží v neformálním prostředí (např. teambuilding či oslava). Celkově hvězdy radí: komunikujte otevřeně, nebojte se navazovat nové kontakty a budovat vztahy – mohou se stát klíčem k vašemu dalšímu kariérnímu postupu.
Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Zdraví
Váhy by měly v tomto týdnu dbát na rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Saturn se několik měsíců pohyboval zpětně vaším 6. domem zdraví a každodenní rutiny, což vám mohlo přinést pocit zvýšené zodpovědnosti – možná jste museli řešit vlastní zdraví či se starat o někoho jiného. Nyní, 27. listopadu, se Saturn opět vydává kupředu a s tím se vám uleví: můžete lépe organizovat svůj čas a najít si prostor i pro sebe. Pokud jste dosud zanedbávali preventivní prohlídky či cvičení, hvězdy radí to napravit. Mars ve Střelci vám dodává dost energie do každodenních činností, ale také vás může rozptýlit spoustou aktivit – nepřehánějte to a hlídejte si pitný režim a pravidelný spánek, aby vás hyperaktivita nevyčerpala. Celkově by se vaše fyzická kondice měla držet, jen nezapomeňte na své tělo naslouchat: když budete cítit únavu, dopřejte si pauzu. Mentálně se budete cítit lépe po 29. listopadu, až se Merkur přestane pohybovat retrográdně – stres z práce či nejistota ohledně kariéry mohla ovlivňovat i váš spánek nebo náladu. Jakmile se pracovní záležitosti vyjasní, odpadne i část stresu.
Vztahy
V oblasti vztahů čeká Váhy poměrně harmonický týden, pokud se vyvarují pár nástrah. Venuše, vaše vládnoucí planeta, je až do víkendu ve Štíru – ve vašem 2. domě hodnot a sebevědomí. To znamená, že ve vztazích možná řešíte praktické otázky, třeba finanční plány s partnerem nebo pocit vlastní hodnoty. Mohlo dojít k drobným třenicím kvůli penězům či rozdělení povinností, zvlášť když Merkur byl retrográdní a komplikoval komunikaci. Dobrá zpráva: 29. listopadu Merkur opět nabere přímý směr, takže všechna nedorozumění v těchto ohledech se postupně urovnají. Dávejte však pozor kolem soboty, kdy se Venuše dostane do opozice s Uranem v Býku. To by mohlo přinést nečekanou situaci týkající se společných financí nebo intimity – například se může objevit neplánovaný výdaj, nebo vyvstane otázka důvěry. Zkuste reagovat klidně a nedělat unáhlené závěry; vše se dá vyřešit otevřeným rozhovorem. Konec týdne již atmosféru uklidní – Venuše se přesune do Střelce (vašeho 3. domu komunikace) a navíc vytvoří krásný trigon s Neptunem. Neděle tak přeje smíru, hlubokému porozumění a snad i společnému výletu či zážitku, který vás s partnerem sblíží. Pokud jste nezadaní, využijte víkend k setkáním s přáteli či sousedy; možná v nenucené konverzaci přeskočí jiskra s někým, kdo sdílí vaše zájmy.
Kariéra
Pro Váhy nastává v kariéře plodné období. Jupiter se pohybuje vaším 10. domem kariéry, a přestože je momentálně retrográdní, stále vám poskytuje určitou ochranu a příležitosti – možná nenápadně zvažujete velké plány do budoucna. Saturn v Rybách ve vašem 6. domě práce a povinností se 27. listopadu otáčí vpřed, což znamená, že veškeré zpoždění či překážky v projektech se začnou odstraňovat. Pokud jste se v práci cítili přetížení nebo nedocenění, nyní byste mohli vidět první náznaky zlepšení, třeba v podobě lepší organizace týmu nebo spravedlivějšího rozdělení úkolů. Merkur retrográdní ve 2. domě financí mohl komplikovat domluvy ohledně mzdy, bonusů či investic; od 29. listopadu, kdy se Merkur pohne vpřed, se tyto finanční otázky vyjasní. Kolem středy můžete zaznamenat i pozitivní zprávu – kombinace vlivu Venuše, Jupitera a Saturnu vytváří harmonický aspekt, který přeje praktickým výsledkům vaší snahy. Může jít o nabídku přivýdělku, úspěšné dokončení úkolu nebo malé uznání od nadřízených. Ke konci týdne si dejte pozor jen na to, abyste kvůli nečekanému výdaji či změně nerozhazovali svůj rozpočet – jakmile budete vědět, na čem jste, snadno se přizpůsobíte. Celkově máte šanci upevnit své postavení; držte se svého diplomatického přístupu a váhy se převáží ve váš prospěch.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Zdraví
Pro Štíry je tento týden důležité uvolnit nahromaděný vnitřní tlak a starat se o svou psychickou pohodu. S Merkurem pohybujícím se retrográdně ve vašem znamení mohlo v minulých týdnech docházet k vnitřnímu zmatku či nervozitě, možná jste se cítili mentálně vyčerpaní. Nyní však 29. listopadu Merkur končí svůj zpětný chod a vám se uleví – jasno v hlavě se odrazí i na lepší fyzické kondici. Mars ve Střelci prochází vaším 2. domem financí a sebehodnoty; ačkoli přímo nesouvisí se zdravím, může vás stresovat otázka peněz nebo vás svádět k přehánění v jídle a požitcích jako způsob kompenzace. Dejte si proto pozor na přejídání či nadměrné utrácení, které by vám později mohlo přinést výčitky. Místo toho zkuste najít zdravější ventil – například pohyb nebo tvůrčí činnost, která vám pomůže uvolnit emoce. Saturn v Rybách (ve vašem 5. domě radosti) se 27. 11. otočí do přímého směru, což napomůže tomu, abyste si opět dokázali dopřát odpočinek a zábavu bez pocitu viny. Dopřejte si tedy koncem týdne něco, co máte rádi a co vás nabije pozitivní energií.
Vztahy
Vztahy jsou pro Štíry klíčovou oblastí, kde se tento týden odehrají výrazné posuny. Venuše prochází vaším znamením, a tak jste pravděpodobně v posledních dnech působili velmi přitažlivě pro své okolí – a také jste vztahy prožívali intenzivněji než jindy. Ve středu se Venuše ve Štíru spojí s Jupiterem a Saturnem ve velkém vodním trigonu, což vám může přinést hluboký emoční zážitek: například si s partnerem otevřeně promluvíte o citech a plánech do budoucna, nebo pokud jste nezadaní, může se objevit někdo, s kým pocítíte osudové spojení. Pamatujte však, že Saturn ve vašem 5. domě lásky byl retrográdní – možná jste museli čelit určitým zkouškám či omezením v milostném životě. Nyní, s jeho obratem 27. 11., se situace uvolňuje a vy můžete lépe naplňovat své srdcové záležitosti. Nejdramatičtější může být víkend: Venuše ve vašem znamení se dostane do přímé opozice s Uranem v Býku, vaším 7. domem partnerství. To může znamenat náhlý zvrat – třeba překvapivé rozhodnutí ze strany partnera, nečekané setkání s bývalou láskou nebo vyhrocení situace, která dlouho bublala pod povrchem. Zachovejte klid a snažte se situaci řešit s rozvahou, i když emoce budou silné. Hned v neděli se totiž energie výrazně zjemní: Venuše vytvoří snivý trigon s Neptunem, což přinese omluvy, usmíření a opětovné romantické jiskření. Pokud tedy dojde k bouři, bude krátká a může pročistit vzduch k lepšímu. Celkově máte šanci posunout své vztahy na hlubší úroveň – ať už skrze upřímnost nebo uvědomění si, co opravdu chcete.
Kariéra
V pracovní oblasti možná nebudete v centru veškerého dění, ale i tak se odehrávají procesy, které ovlivní vaši další dráhu. Merkur retrográdní ve vašem znamení mohl brzdit vaši schopnost sebeprezentace – třeba jste na poradách nedokázali najít správná slova nebo jste odkládali důležitá rozhodnutí. Jakmile 29. listopadu Merkur nabere přímý směr, vrátí se vám výřečnost i jistota vystupování a můžete lépe prosadit své myšlenky. Saturn v Rybách (5. dům) se 27. 11. otočí vpřed, což pomůže zejména Štírům, kteří pracují v tvůrčích profesích nebo podnikají – překážky bránící plnému rozvoji vašeho talentu se začnou odklízet. Pokud jste měli projekt, který stagnoval (například čekal na schválení či financování), teď se objeví možnost, jak jej posunout dál. Mars v Střelci ve vašem 2. domě financí naznačuje, že vám velmi záleží na materiálním ohodnocení – do práce dáváte hodně a očekáváte, že to bude vidět i na výplatě. Můžete si sebevědomě říct o to, co vám náleží, jen pozor na přílišnou neústupnost, aby to nebylo kontraproduktivní. Kolem víkendu se snažte udržet profesionální přístup, i když osobní život může být hektický – vliv Uranu v 7. domě by mohl přinést nečekanou změnu i do pracovních vztahů (například kolega znenadání odejde či se změní podmínky spolupráce). Přizpůsobte se situaci flexibilně. Konec týdne už bude klidnější a vy si možná uvědomíte, že i přes dramatické momenty jste profesně na správné cestě a máte kolem sebe lidi, kteří vám fandí.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Zdraví
Střelci mohou v tomto týdnu pocítit příliv energie, ale měli by s ní zacházet opatrně. Slunce i Mars ve vašem znamení vám dodávají sílu a odhodlání – po fyzické stránce byste se měli cítit lépe než v uplynulých týdnech. Pokud jste trpěli únavou nebo poklesem motivace, teď se probouzíte k životu. Pozor však na přílišnou netrpělivost: Mars ve vašem znamení sice dává elán, ale také zvyšuje riziko drobných úrazů či přepínání sil. Nepodceňujte rozcvičení při sportu a dopřejte si dostatek spánku, i když máte pocit, že „zvládnete všechno“. Merkur byl poslední tři týdny retrográdní ve vašem 12. domě podvědomí, což mohlo narušit kvalitu spánku nebo vyvolávat neklidné sny. Jakmile se 29. listopadu Merkur otočí dopředu, vaše psychika se zklidní a noční odpočinek se zlepší. Saturn v Rybách (4. dům) navíc 27. 11. přejde do přímého směru, což může ulevit dlouhodobému stresu spojenému s rodinným zázemím. Celkově se tedy budete cítit silnější – jen pamatujte na střídmost a naslouchejte signálům těla, abyste svou energii nepřepálili hned na startu.
Vztahy
Ve vztazích Střelců dochází k proměně z introspektivní fáze do mnohem společenštější. Začátek týdne můžete ještě trávit v určité izolaci nebo rozjímání – Venuše ve Štíru se pohybuje vaším 12. domem a vy si možná držíte své city více pro sebe. Někteří Střelci mohli řešit ukončení starých vztahových kapitol nebo odpouštění minulosti. Okolo soboty však nastane významný zlom: Venuše se 30. listopadu přesune do vašeho znamení, čímž se z vás opět stane magnet pro pozornost opačného pohlaví (či toho, který vás přitahuje). Ještě předtím ale buďte opatrní – Venuše ve 12. domě vytvoří opozici s Uranem v 6. domě. Mohlo by to přinést nečekanou situaci ohledně vašeho každodenního režimu, která ovlivní vztahy; například změna pracovního rozvrhu nebo náhlá zdravotní indispozice partnera vám dočasně překazí společné plány. Nenechte se tím vyvést z míry, jsou to jen přechodné záležitosti. Od neděle, kdy Venuše stane po vašem boku ve Střelci, se váš osobní šarm znásobí a budete si zase užívat kontaktů s lidmi. Nezadaní Střelci by rozhodně měli vyrazit mezi lidi – šance potkat spřízněnou duši bude pod vládou Venuše velmi vysoká. Navíc Venuše vytvoří začátkem neděle ještě trigon s Neptunem, což vám může přinést romantický nebo duchovně laděný zážitek, který vás naladí na vlnu lásky. Celkově platí: co bylo skryté, vyjde na světlo a vy můžete začít nový cyklus ve vztazích s optimismem.
Kariéra
V kariéře čeká Střelce aktivní a nadějný týden. S Marsem ve vlastním znamení máte ambice prosadit se a nebojíte se ani nových výzev. Dejte si však pozor, abyste nepůsobili příliš zbrkle nebo netrpělivě na kolegy – energie máte dost, ale ne každý s vámi stíhá držet krok. Saturn v Rybách (ve 4. domě) se 27. 11. pohne vpřed, což je signál, že pokud jste řešili záležitosti týkající se bydlení či zázemí pro práci (např. home office, stěhování za prací nebo rodinný podnik), věci se konečně dají do pohybu a vy najdete stabilnější oporu pro své pracovní aktivity. Merkur retrográdní ve 12. domě mohl znamenat, že jste v uplynulých týdnech pracovali spíše v ústraní nebo na tajných projektech a čekali na správný moment k jejich prezentaci. Ten moment se blíží – 29. listopadu se Merkur otočí do přímého směru a vy můžete začít postupně odkrývat své plány veřejnosti. Velký vodní trigon mezi Jupiterem, Saturnem a Venuší kolem středy naznačuje, že vám někdo ze zákulisí (možná starší kolega nebo mentor) poskytne důležitou podporu či radu, která vám pomůže v kariéře uspět. Koncem týdne nastává ideální čas zazářit – s Venuší ve vašem znamení budete působit sympaticky a přesvědčivě i na nadřízené nebo klienty. Pokud potřebujete někde zabodovat osobním šarmem, nyní je ta chvíle. Jen si hlídejte, aby pracovní nadšení nepřerostlo v chaos – udržujte si pořádek v úkolech i v hlavě a výsledky na sebe nenechají čekat.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Zdraví
Pro Kozorohy je tento týden vhodný k regeneraci sil v ústraní. Mars se nachází ve Střelci ve vašem 12. domě, což může snižovat vaši fyzickou energii – možná cítíte větší potřebu spánku nebo klidu. Neberte to jako slabost, spíše jako signál, že si máte dopřát odpočinek po náročném období. Pokud se budete přepínat, hrozí vyčerpání či oslabení imunity. Raději zařaďte do programu relaxační aktivity: jógu, procházky v přírodě nebo jen kvalitní četbu. Merkur byl retrográdní ve vašem sektoru přátel, a tak není vyloučeno, že jste se museli vypořádávat s určitým společenským stresem nebo konflikty; to mohlo nepřímo ovlivnit i vaši pohodu. Naštěstí 29. listopadu se Merkur vrací do přímého směru – tím se vyčistí nepříjemné napětí a vy se budete moci lépe uvolnit. Saturn, váš vládce, se navíc 27. 11. otočí vpřed v Rybách; v oblasti komunikace a myšlení vám to přinese úlevu, možná najdete nové mentální techniky, jak zvládat stres. Celkově naslouchejte svému tělu i mysli – potřebují-li pauzu, dopřejte si ji bez pocitu viny.
Vztahy
Vztahy Kozorohů procházejí poměrně klidnou fází, i když se možná odehrává více pod povrchem, než je vidět. Venuše ve Štíru osvětluje váš 11. dům přátel a společenského života, takže jste možná v poslední době trávili čas spíše s přáteli nebo v kruhu lidí s podobnými zájmy než v romantických gestech. Pokud máte partnera, mohl fungovat spíše jako váš nejlepší přítel – sdíleli jste spolu názory, chodili do společnosti. Okolo soboty si ale dejte pozor: Venuše se dostane do opozice na Uran v Býku. Ten je ve vašem 5. domě lásky a může přinést nečekané vzrušení – například náhlý flirt s někým z okruhu přátel, nebo neplánovanou událost spojenou s dětmi (pokud jste rodič). Mohli byste být postaveni před volbu mezi společenskou akcí a časem s rodinou či milovanou osobou. Snažte se najít kompromis a nic neuspěchat; situace se pravděpodobně rychle uklidní. V neděli už bude atmosféra jemnější: Venuše vytvoří trigon s Neptunem, což vám umožní promluvit si s přáteli i partnerem otevřeně a s empatií. Možná zjistíte, že staré obavy byly zbytečné. Od neděle navíc Venuše přechází do Střelce (váš 12. dům), takže v dalších dnech budete mít chuť trávit více soukromého času ve dvou nebo urovnávat věci v zákulisí vztahů. Pro nezadané to není výrazně společenská konstelace, ale je možné, že se někdo z okruhu přátel začne postupně profilovat jako něco víc.
Kariéra
Kariérně mají Kozorozi příležitost nenápadně připravovat půdu pro budoucí úspěchy. Mars ve 12. domě naznačuje, že mnoho práce odvádíte za kulisami – možná pracujete na projektu, který zatím není veřejný, nebo promýšlíte strategii do příštího roku. To je v pořádku, hvězdy vás podporují v tom, abyste plánovali důležité kroky bez zbytečného tlaku okolí. Saturn v Rybách (3. dům komunikace) se 27. 11. otočí do přímého směru, což vám pomůže dotáhnout jisté administrativní či studijní záležitosti. Pokud jste třeba uvažovali o doplnění kvalifikace nebo se snažili navázat důležitý kontakt, nyní se otevírá cesta to realizovat. Merkur byl retrográdní ve vašem 11. domě spolupráce, takže spolupráce v týmu mohla váznout nebo se odkládalo uzavření nějaké dohody. Od 29. listopadu, kdy Merkur nabere přímý směr, se situace zlepší – budete moci s kolegy lépe koordinovat plány a případná nedorozumění se vyjasní. Kolem středy navíc můžete díky podpoře přátel či známých získat cennou informaci nebo doporučení, které vám profesně prospěje. Zatímco konec týdne ještě strávíte spíše v tichém soustředění na své úkoly, už brzy se dostanete do fáze, kdy své výsledky představíte světu. Využijte tedy tento čas k pečlivému plánování a dokončování detailů – hvězdy naznačují, že se vám to brzy zúročí.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Zdraví
Vodnáři by tento týden měli těžit ze své přirozené odolnosti, přesto je důležité nic nepodcenit. Jupiter se sice nachází ve vašem 6. domě zdraví a poskytuje určitou ochranu, ale je retrográdní – možná jste v posledních měsících museli přehodnotit své zdravotní návyky. Pokud jste udělali změny k lepšímu (např. v jídelníčku či pohybu), Saturn v Rybách ve 2. domě naznačuje, že nyní začnete vidět první výsledky. Saturn se 27. 11. obrací do přímého směru, což vám usnadní držet se nastavené disciplíny (např. ohledně stravy či financí spojených se zdravím). Mars ve Střelci vám dodává spoustu společenské energie, ale hrozí, že se kvůli množství aktivit opomenete věnovat sobě. Snažte se v nabitém programu najít i čas na regeneraci – vaše tělo ocení pauzu od neustálého shonu. Mentálně byste se měli cítit lépe po 29. listopadu, kdy se Merkur přestane pohybovat retrográdně ve vašem 10. domě – stres z práce či nejistota ohledně kariéry mohla ovlivňovat i váš spánek nebo náladu. Jakmile se pracovní záležitosti vyjasní, uleví se i vašemu nervovému systému. Celkově jste na tom dobře, jen dbejte na vyváženost – práce, zábava i odpočinek by měly mít své místo.
Vztahy
Společenský život Vodnářů je tento týden v plném proudu, a to se odráží i ve vztazích. Venuše ve Štíru prochází vaším 10. dům veřejného obrazu, takže jste možná v posledních dnech trávili hodně času na společenských akcích či pracovních večeřích, kde jste s partnerem vystupovali jako tým, nebo jste poznávali nové tváře. Pokud jste nezadaní, mohli jste dokonce navázat zajímavý kontakt přes práci. Dejte si ale pozor kolem soboty: Venuše vytvoří opozici s Uranem ve 4. domě, což může způsobit napětí mezi pracovním a osobním životem. Například rodina by mohla žádat váš čas právě ve chvíli, kdy máte naplánovanou důležitou akci, nebo naopak pracovní povinnost naruší domluvené rande. Bude důležité nastavit hranice a vysvětlit svým blízkým situaci – a také nezanedbat jejich potřeby úplně. V neděli se situace zklidní: Venuše v harmonii s Neptunem vám umožní citlivě komunikovat s rodinou i partnerem o tom, co cítíte, a nalézt pochopení. Navíc Venuše přechází do Střelce, vašeho 11. domu přátel – vztahy tak získají lehčí, přátelský tón. S partnerem budete více kamarádi a podniknete společné aktivity s dalšími lidmi. Nezadaní Vodnáři mohou právě skrze přátele poznat někoho nového, s kým je pojí společné ideály.
Kariéra
Pro Vodnáře nastává rušné a inspirativní období v kariéře. Mars ve Střelci aktivuje váš 11. dům spolupráce a vizí – máte spoustu nápadů a chuť je realizovat, navíc umíte nadchnout i ostatní. Je to skvělý čas pro týmové projekty a hledání inovativních řešení. Jen pozor, abyste nepřebrali příliš mnoho závazků najednou – udržujte si přehled, ať něco neproklouzne mezi prsty. Merkur byl retrográdní ve vašem 10. domě kariéry, takže určité jednání mohlo drhnout nebo jste čekali na vyjádření šéfa k vašim návrhům. Jakmile se 29. listopadu Merkur otočí dopředu, dostanete jasnější odpovědi a směr. Saturn v Rybách ve 2. domě peněz se 27. 11. pohne vpřed, což pomůže vyřešit finanční otázky spojené s prací – možná se dočkáte úpravy platu, bonusu nebo se konečně uzavře dlouho projednávaná finanční smlouva. Středa by mohla přinést příjemné překvapení: díky příznivému souběhu planet (Venuše, Jupiter, Saturn) můžete získat nabídku ke spolupráci nebo nové klienty právě přes společenské kontakty. Konec týdne bude vyžadovat vaši pozornost pro rovnováhu mezi prací a domovem (vliv Uranu), ale s vaší schopností improvizace to zvládnete. Celkově můžete v práci zaznamenat pokrok a upevnit své postavení, zvláště když ukážete, jak umíte pracovat s lidmi a vést tým.
Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Zdraví
Ryby by si v tomto týdnu měly dopřát více péče o sebe, protože nároky posledních měsíců na ně mohly dolehnout. Saturn ve vašem znamení (1. dům) byl retrográdní od léta a pravděpodobně vás nutil zpomalit a zamyslet se nad svým životním stylem. Možná jste pocítili zvýšenou únavu či citlivost těla. Nyní se Saturn 27. listopadu otočí do přímého směru– to vám dodá postupně více síly a odhodlání zavést do života potřebné zdravé návyky. Pokud jste během podzimu museli čelit zdravotní zkoušce nebo pracovat na zlepšení kondice, brzy uvidíte pokroky. Mars ve Střelci však stále působí ve vašem 10. domě kariéry, takže můžete být vystaveni stresu z práce či zvýšené odpovědnosti. Dávejte pozor, abyste kvůli pracovním povinnostem nezanedbávali odpočinek – hrozilo by vyhoření nebo somatické potíže (např. migrény či napětí ve svalech). Merkur retrográdní v 9. domě mohl přinést zmatky ohledně cestování nebo vzdělávání, což u vás mohlo vyvolat nervozitu; od 29. listopadu, kdy se Merkur vrací do přímého chodu, se vaše mysl zklidní. Snažte se tento týden vybalancovat práci a relaxaci: i krátký únik do přírody nebo duchovní praxe (meditace, jóga) vám pomůže obnovit vnitřní harmonii.
Vztahy
Ve vztazích Ryb probíhá postupná proměna k lepšímu. Mohli jste se cítit v poslední době poněkud izolovaní nebo zahloubání do sebe – Saturn ve vašem znamení vás vedl k introspekci a Merkur retrográdní v 9. domě mohl komplikovat komunikaci, zejména pokud máte vztah na dálku nebo partnera z jiného prostředí. Nyní se však okolnosti mění: Saturn nabírá opět přímý směr, což vám umožní aplikovat poznatky, které jste o sobě a svých potřebách zjistili, v praxi. Merkur 29. 11. končí zpětný pohyb, takže nedorozumění v komunikaci se vyjasní – ať už šlo o plánování společné cesty či sladění vašich představ o budoucnosti. Venuše ve Štíru (ve vašem 9. domě) přála začátkem týdne hlubokým rozhovorům a možná i romantickým zážitkům na neobvyklých místech. Kolem soboty ale buďte opatrní: Venuše se ocitne v opozici s Uranem v Býku, který pro vás ovlivňuje 3. dům komunikace. Může dojít k nečekané zprávě nebo rozhovoru, který vás zaskočí – například odhalení dávného tajemství nebo náhlé rozhodnutí ohledně stěhování či studia, které ovlivní vztah. Přistupujte k tomu s otevřenou myslí; možná se tím uvolní něco, co bylo dlouho nevyřčeno. V neděli se situace uklidní a stane se romantickou: Venuše vytvoří trigon s Neptunem ve vašem znamení, což je pro vás velmi blahodárná energie. Budete s partnerem naladěni na jednu vlnu, plni porozumění a lásky. Nezadané Ryby mohou právě v této době potkat někoho se spřízněnou duší – snad na duchovní akci, v knihovně nebo na cestách, kde se protnou vaše sny a ideály.
Kariéra
V kariéře mohou Ryby očekávat významný posun a uzavírání kapitol. Mars ve Střelci působí energií na váš 10. dům, takže máte velký drive uspět a zviditelnit se. To je pozitivní – jste ochotni tvrdě pracovat a bojovat za své ambice. Zároveň ale dbejte, abyste nepodlehli tlaku dokázat vše okamžitě; Saturn ve vašem znamení stále učí trpělivosti. Ten se 27. 11. obrací vpřed, což symbolizuje, že jste dozráli k důležitým rozhodnutím o své profesní dráze. Pokud jste zvažovali změnu zaměstnání nebo směru kariéry, nyní budete mít jasněji, kudy se vydat. Merkur retrográdní v 9. domě mohl zdržovat záležitosti spojené s úřady, studiem nebo zahraničím – kupříkladu schválení projektu, získání certifikátu nebo vyřízení víz. Od 29. listopadu se Merkur opět pohybuje dopředu, a tyto záležitosti se pohnou kupředu. Kolem středy můžete pocítit velkou podporu shůry: Venuše v trigonu na Jupiter a Saturn naznačuje, že vaše kreativní nápady (5. dům s Jupiterem) mohou být nadřízenými oceněny, případně že získáte příležitost prezentovat svůj talent širšímu publiku. Možná dokončíte dlouhodobý projekt a sklidíte zasloužený potlesk. Ke konci týdne buďte připraveni na jednu změnu – Uran v Býku (3. dům) může přinést nečekanou informaci či cestu, která ovlivní vaši práci, ale zároveň otevře nové obzory. Po víkendu už Venuše vstoupí do vašeho 10. domu kariéry, takže celý prosinec budete zářit na profesním poli. Tento týden je tedy jakýmsi předělem: uzavíráte staré záležitosti a připravujete scénu pro nové úspěchy.
