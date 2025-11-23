24. 11. Emílie
Štírům se otevře nová kapitola lásky, Beranům hrozí impulzivní krok: Co vás čeká tento týden?

HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Listopad vrcholí a s ním i napětí mezi touhou zpomalit a potřebou dotahovat věci do konce. Týden od 24. do 30. listopadu přináší silné astrologické vlivy, které ovlivní zdraví, vztahy i kariérní rozhodnutí. Slunce ve Střelci zve k odvaze a většímu nadhledu, zatímco kvadratura Marsu a Saturnu zkouší trpělivost a nutí vás zpomalit tam, kde jedete přes své limity.

Týden od 24. do 30. listopadu přináší výrazné energetické změny, které pocítíte napříč všemi oblastmi života. Slunce právě vstoupilo do Střelce a jeho ohnivý vliv přináší touhu po pohybu, pravdě a větší vnitřní svobodě, ale zároveň vytahuje témata, kterým jste se dosud vyhýbali. Do hry navíc vstupuje kvadratura Marsu se Saturnem, která zpomaluje tempo, testuje trpělivost a může vyvolávat silnější reakce na zátěž i nejasnou komunikaci.

Velký listopadový horoskop: Komu hvězdy přinesou lásku, kdo by měl šetřit síly a koho čeká profesní posun

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Merkur se přesouvá do praktičtějšího Kozoroha, což pomáhá uzemnit myšlenky i plány, ale zároveň vyžaduje, abyste si dělali pořádek v prioritách. Emocionální rovinu ovlivní citlivé postavení Venuše, které může přinést nostalgii, přehodnocování vztahů nebo větší potřebu jistoty. Luna v proměnlivých znameních během týdne střídá nálady a upozorňuje na to, kde jste vyčerpaní a kde potřebujete nastavit hranice.

Celkově jde o období, které přeje poctivému sebehodnocení, úpravě životního tempa a realistickým rozhodnutím. Pokud se nenecháte vtáhnout do chaosu ostatních a zůstanete věrní vlastním hodnotám, můžete z tohoto týdne vytěžit víc, než se na první pohled zdá.

Beran (21. 3.–20. 4.)

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Zdraví

Vaše znamení tento týden překypuje energií díky tranzitu Marsu ve Střelci, který je v harmonickém trigonu k Beranu. Můžete pocítit příliv fyzické síly a chuti sportovat či více se hýbat. Zároveň však pamatujte na potřebnou disciplínu – snažte se nadšení vyvážit pravidelným režimem a dostatkem odpočinku, abyste se nepřepínali. Saturn, který se 27. listopadu po pěti měsících vrací do přímého směru, vám připomíná význam pevných hranic a péče o duševní hygienu. Neignorujte signály těla; naslouchejte mu a udržujte rovnováhu mezi aktivitou a relaxací.

Vztahy

Ve vztazích se mohou projevovat intenzivní emoce. Venuše se většinu týdne pohybuje ve znamení Štíra, což zesiluje vaše hluboké city, ale může také vyvolat žárlivost nebo touhu mít vše pod kontrolou. Snažte se s partnerem otevřeně komunikovat o svých pocitech, i těch negativních. Merkur je sice stále retrográdní ve Štíru a mohl narušovat vzájemné porozumění, ale v sobotu 29. listopadu se konečně otočí do přímého směru a postupně se vyjasní nedorozumění posledních tří týdnů. Koncem týdne dojde k uvolnění napětí: Venuše se 30. listopadu přesouvá do optimistického Střelce, čímž vztahům dodá lehkost a nový náboj. Nezadaní mohou pocítit větší chuť seznamovat se – vyrazte do společnosti, kde vliv planet přeje setkání s inspirativními lidmi.

Kariéra

V pracovní oblasti přináší tento týden šance na rozvoj, pokud dokážete využít příznivých energií. Slunce spolu s Marsem ve Střelci vytvářejí trigon k vašemu znamení, což podporuje vaše sebevědomí a ochotu pouštět se do odvážných projektů. Nebojte se prezentovat své nápady – právě nyní můžete zaujmout nadřízené či klienty. Dejte si však pozor na detail a komunikaci: Merkur byl poslední tři týdny retrográdní (zpočátku ve Střelci, nyní ve Štíru) a mohl způsobit zmatky v dokumentech či prodlení v jednáních. Od 29. listopadu, kdy Merkur obrátí směr dopředu, se obchodní záležitosti začnou vyjasňovat a stagnující projekty se pohnou kupředu. Zároveň Saturn, který 27. listopadu končí svůj zpětný chod, naznačuje, že dlouhodobé lekce ohledně vaší kariéry a disciplíny byly vstřebány – nyní je čas je prakticky zužitkovat. Učte se z předchozích chyb, plánujte realisticky a můžete dosáhnout hmatatelného pokroku.

