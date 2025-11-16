17. 11. Mahulena
Novoluní ve Štíru otevírá brány změn: Komu hvězdy přinesou nový začátek a kdo by měl zvolnit?

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Týden od 17. do 23. listopadu se ponese ve znamení hlubokých proměn a nových začátků. Novoluní ve Štíru vybízí k vnitřní očistě, ukončení starých cyklů a nastavení nových záměrů, zatímco retrográdní Merkur může otestovat naši trpělivost v komunikaci i vztazích.

Přechod Slunce do optimistického Střelce od pátku vnese do atmosféry více lehkosti, víry a chuť plánovat budoucnost. Co tyto astrologické vlivy přinesou jednotlivým znamením v oblasti vztahů, zdraví a kariéry? Čtěte podrobný horoskop. Čtěte podrobný horoskop. 

Beran

Vztahy: Retrográdní Merkur ve Štíru může na začátku týdne přinést návrat starých témat ve vztazích nebo nečekané odhalení tajemství. Novoluní ve Štíru 20. listopadu naznačuje hlubší emocionální obnovu – je to vhodná doba otevřít se partnerovi a posílit vzájemnou důvěru. Okolo poloviny týdne buďte připraveni na nečekanou zprávu či změnu (vliv Uranu), která prověří vaši schopnost kompromisu – klidná reakce však vše rychle urovná. Ve druhé polovině týdne pocítíte vliv vstupu Slunce do Střelce, který vám dodá optimismus a chuť společně s blízkými plánovat budoucnost.

Zdraví: Postavení Marsu ve Střelci vám dodává energii a motivaci pečovat o své tělo, ale nezapomínejte na odpočinek. Díky harmonickému trigonu Slunce s Jupiterem na začátku týdne můžete zaznamenat zlepšení psychické pohody – využijte toho k načerpání sil. Dejte si pozor na stres spojený s probíhajícími změnami; relaxace a hluboké dýchání vám pomohou udržet vnitřní rovnováhu. Fyzickou energii využijte konstruktivně – Mars sice přeje sportu, ale vyhněte se zbytečnému riziku, ať předejdete úrazům.

Kariéra: V pracovní oblasti můžete zúročit vliv příznivých aspektů – trigon Slunce se Saturnem vám pomůže lépe plánovat a organizovat povinnosti. Retrográdní Merkur však radí dvakrát kontrolovat důležité dokumenty a smlouvy, případně odložit klíčová rozhodnutí na konec měsíce. Novoluní ve Štíru může znamenat nový impuls pro společné finance nebo projekt, do něhož jste zapojeni – nebojte se navrhnout inovace, ale postupujte systematicky. Trigon Slunce s Jupiterem na začátku týdne navíc naznačuje, že se vám může dostat podpory od rodiny či nadřízených, což posílí váš pocit jistoty v kariéře.

