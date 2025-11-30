Přeskočit na obsah
30. 11. Ondřej
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Blíženci uzavřou životní kapitolu, Střelci budou nepřehlédnutelní v lásce i práci. Co přinesou hvězdy vám?

Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Horoskop
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Začátek prosince přináší silný úplněk v Blížencích, který prověří vztahy, komunikaci i nervy. Některá znamení čeká úleva a nové příležitosti, jiná dostanou jasný signál, že musí zpomalit. Podívejte se, co vám hvězdy v tomto týdnu vzkazují v lásce, kariéře i oblasti zdraví.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Týden od 1. do 7. prosince 2025 bude intenzivní hlavně po stránce emocí a komunikace. Úplněk v Blížencích rozsvítí vše, o čem se dlouho jen mluvilo, ale nedotáhlo. Čekat můžete dořešení rozhovorů, které se táhly týdny, i nečekané zvraty v partnerských vztazích, rodině nebo práci. Co bylo přehlížené, se najednou nedá ignorovat.

Horoskop
Horoskop

Velký prosincový horoskop: Kdo musí brzdit, komu hvězdy přejí lásku a kdo stihne posun v kariéře

Horoskop pro vaše znamení zvěrokruhu. Denní, týdenní, měsíční horoskopy

Planety zároveň naznačují, že se bude lámat chleba mezi tím, co opravdu chcete, a tím, co děláte jen ze zvyku nebo povinnosti. Některá znamení zažijí příjemné potvrzení, že jdou správnou cestou, jiná mohou narazit na hranice svých sil – zvlášť pokud dlouhodobě pracují nad rámec možností nebo potlačují vlastní potřeby kvůli druhým.

Vztahy všeho druhu – partnerské, rodinné i pracovní – budou pod silným zvýrazněním. Může přijít krásné sblížení, ale i moment pravdy, kdy vyjde najevo, co komu ve skutečnosti vadí. Vyplatí se mluvit otevřeně, ale s respektem. Hvězdy přejí upřímnosti, ne zbytečným dramatům.

Horoskop pro jednotlivá znamení vám ukáže, kde máte v tomto týdnu největší šanci něco zlepšit, a kde je naopak potřeba zařadit klidnější režim. U každého znamení najdete přehledně rozdělené oblasti vztahů, kariéry a zdraví, abyste se mohli lépe zorientovat a využít energie týdne ve svůj prospěch.

Předchozí
1234512
Pokračovat

Beran

Znamení zvěrokruhu - Beran
Foto: Shutterstock

Vztahy

Začátek týdne přeje hlubokým citům – Venuše ve Střelci v harmonickém sextilu s Plutem zesiluje emoce a může vést k výbuchům vášně nebo naopak k hlubšímu propojení ve vztazích. Pocítíte silnou touhu po opravdové blízkosti a důvěře s partnerem. Merkur se stále nachází ve znamení Štíra, což vám usnadní otevřít i citlivá témata a sdílet s druhými to, co bylo dosud nevyřčeno. Kolem úplňku 5. prosince ve znamení Blíženců se soustřeďte na upřímnou komunikaci – vaše slova mají velkou moc. Buďte proto obezřetní v komunikaci a vyhněte se pomluvám i zbytečným nedorozuměním. Přehodnoťte, komu věnujete svůj čas a energii. Nezadaní Berani mohou v tomto období potkat někoho zajímavého například na cestách nebo při studiu; otevřete se novým kontaktům. Celkově platí, že upřímnost a naslouchání jsou nyní klíčem k harmonii ve vztazích.

Kariéra

V pracovních záležitostech pocítíte v první polovině týdne příliv jasnosti a odhodlání. Merkur v trigonu s Jupiterem vám 5.–7. prosince pomůže správně se rozhodnout i v obtížných situacích. Zároveň trigon Merkuru se Saturnem přináší potřebnou trpělivost a rozvahu, takže snadněji naplánujete další kariérní kroky. Pokud řešíte úřední záležitosti či finance, využijte této doby – komunikace s úřady a vyjednávání mohou nyní proběhnout hladčeji. Ke konci týdne však mohou nastoupit překážky nebo zpomalení vlivem napětí mezi Marsem a Saturnem. Nepropadejte frustraci, pokud se některé projekty zadrhnou. Planety volají po zpomalení – není nutné mít vše hotové hned. Dopřejte si čas na kontrolu detailů a nic neuspěchejte. Beranům prospívá zdravá iniciativa, ale tento týden je důležité i umění trpělivosti.

Zdraví

Energie Marsu ve Střelci vám dodává chuť sportovat a být aktivní, zároveň však jeho kvadratura se Saturnem od 6. prosince může přinést únavu a vyčerpání. Nepřeceňujte proto své síly a dopřejte si dostatek odpočinku, zejména ke konci týdne. Úplněk v Blížencích vám pomůže uvědomit si, kde potřebujete ve svém životě nastolit větší rovnováhu. Máte jedinečnou možnost uvolnit staré záležitosti, nastolit rovnováhu a připravit prostor pro nové začátky – platí to i pro oblast zdraví a životního stylu. Pokud vás trápí nějaký dlouhodobý problém, nyní je vhodný čas hledat řešení či odbornou pomoc. Dbejte na dostatek spánku a regenerace, posilujte imunitu (například vitaminy). Planety vám doporučují péči o tělo i duši – dopřejte si klid a nezapomínejte na duševní hygienu. Když vyvážíte aktivitu s odpočinkem, budete se na konci týdne cítit mnohem lépe.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zdroj: kartarkysvetla.czastrokarty.cz

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama