Týden od 1. do 7. prosince 2025 bude intenzivní hlavně po stránce emocí a komunikace. Úplněk v Blížencích rozsvítí vše, o čem se dlouho jen mluvilo, ale nedotáhlo. Čekat můžete dořešení rozhovorů, které se táhly týdny, i nečekané zvraty v partnerských vztazích, rodině nebo práci. Co bylo přehlížené, se najednou nedá ignorovat.
Blíženci uzavřou životní kapitolu, Střelci budou nepřehlédnutelní v lásce i práci. Co přinesou hvězdy vám?
Začátek prosince přináší silný úplněk v Blížencích, který prověří vztahy, komunikaci i nervy. Některá znamení čeká úleva a nové příležitosti, jiná dostanou jasný signál, že musí zpomalit. Podívejte se, co vám hvězdy v tomto týdnu vzkazují v lásce, kariéře i oblasti zdraví.
Planety zároveň naznačují, že se bude lámat chleba mezi tím, co opravdu chcete, a tím, co děláte jen ze zvyku nebo povinnosti. Některá znamení zažijí příjemné potvrzení, že jdou správnou cestou, jiná mohou narazit na hranice svých sil – zvlášť pokud dlouhodobě pracují nad rámec možností nebo potlačují vlastní potřeby kvůli druhým.
Vztahy všeho druhu – partnerské, rodinné i pracovní – budou pod silným zvýrazněním. Může přijít krásné sblížení, ale i moment pravdy, kdy vyjde najevo, co komu ve skutečnosti vadí. Vyplatí se mluvit otevřeně, ale s respektem. Hvězdy přejí upřímnosti, ne zbytečným dramatům.
Horoskop pro jednotlivá znamení vám ukáže, kde máte v tomto týdnu největší šanci něco zlepšit, a kde je naopak potřeba zařadit klidnější režim. U každého znamení najdete přehledně rozdělené oblasti vztahů, kariéry a zdraví, abyste se mohli lépe zorientovat a využít energie týdne ve svůj prospěch.
Beran
Vztahy
Začátek týdne přeje hlubokým citům – Venuše ve Střelci v harmonickém sextilu s Plutem zesiluje emoce a může vést k výbuchům vášně nebo naopak k hlubšímu propojení ve vztazích. Pocítíte silnou touhu po opravdové blízkosti a důvěře s partnerem. Merkur se stále nachází ve znamení Štíra, což vám usnadní otevřít i citlivá témata a sdílet s druhými to, co bylo dosud nevyřčeno. Kolem úplňku 5. prosince ve znamení Blíženců se soustřeďte na upřímnou komunikaci – vaše slova mají velkou moc. Buďte proto obezřetní v komunikaci a vyhněte se pomluvám i zbytečným nedorozuměním. Přehodnoťte, komu věnujete svůj čas a energii. Nezadaní Berani mohou v tomto období potkat někoho zajímavého například na cestách nebo při studiu; otevřete se novým kontaktům. Celkově platí, že upřímnost a naslouchání jsou nyní klíčem k harmonii ve vztazích.
Kariéra
V pracovních záležitostech pocítíte v první polovině týdne příliv jasnosti a odhodlání. Merkur v trigonu s Jupiterem vám 5.–7. prosince pomůže správně se rozhodnout i v obtížných situacích. Zároveň trigon Merkuru se Saturnem přináší potřebnou trpělivost a rozvahu, takže snadněji naplánujete další kariérní kroky. Pokud řešíte úřední záležitosti či finance, využijte této doby – komunikace s úřady a vyjednávání mohou nyní proběhnout hladčeji. Ke konci týdne však mohou nastoupit překážky nebo zpomalení vlivem napětí mezi Marsem a Saturnem. Nepropadejte frustraci, pokud se některé projekty zadrhnou. Planety volají po zpomalení – není nutné mít vše hotové hned. Dopřejte si čas na kontrolu detailů a nic neuspěchejte. Beranům prospívá zdravá iniciativa, ale tento týden je důležité i umění trpělivosti.
Zdraví
Energie Marsu ve Střelci vám dodává chuť sportovat a být aktivní, zároveň však jeho kvadratura se Saturnem od 6. prosince může přinést únavu a vyčerpání. Nepřeceňujte proto své síly a dopřejte si dostatek odpočinku, zejména ke konci týdne. Úplněk v Blížencích vám pomůže uvědomit si, kde potřebujete ve svém životě nastolit větší rovnováhu. Máte jedinečnou možnost uvolnit staré záležitosti, nastolit rovnováhu a připravit prostor pro nové začátky – platí to i pro oblast zdraví a životního stylu. Pokud vás trápí nějaký dlouhodobý problém, nyní je vhodný čas hledat řešení či odbornou pomoc. Dbejte na dostatek spánku a regenerace, posilujte imunitu (například vitaminy). Planety vám doporučují péči o tělo i duši – dopřejte si klid a nezapomínejte na duševní hygienu. Když vyvážíte aktivitu s odpočinkem, budete se na konci týdne cítit mnohem lépe.
Býk
Vztahy
Pro Býky se tento týden nese ve znamení prohlubování důvěry a hodnot ve vztazích. Merkur ve Štíru osvětluje oblast partnerství, proto neváhejte otevřeně komunikovat se svým protějškem o vážnějších tématech. Můžete nyní lépe porozumět potřebám toho druhého i svým vlastním. Začátek týdne přeje intenzivní lásce – Venuše v 8. domě (oblast hloubky a intimity) přináší silné emoce a možnost znovuobjevit ve vztahu důvěru a vášeň. Pokud ve vztahu něco skřípalo, je ideální čas na očištění starých pout a obnovení důvěry. Úplněk v Blížencích 5. prosince osvětluje téma hodnot ve vztahu – uvědomíte si, jak důležitá je vzájemná úcta a sdílení hmotných i nehmotných zdrojů. Dejte si pozor, aby finanční záležitosti nenarušily soulad s blízkými; otevřenost a jasno v dohodách jsou nyní klíčem ke stabilitě. Nezadaní Býci mohou potkat někoho, s kým budou sdílet podobné hodnoty – může jít o přátelství, které přeroste v něco více.
Kariéra
V pracovní oblasti vyplavou na povrch témata financí a společných projektů. Úplněk v Blížencích uzavírá období finančních záležitostí – pomáhá uzavřít staré dohody, vyjasnit závazky a nastavit novou rovnováhu ve finanční stabilitě. Můžete pocítit úzké propojení mezi tím, jak si sami sebe vážíte, a svými pracovními úspěchy – proto neváhejte investovat do dalšího vzdělání nebo zvyšování kvalifikace. Merkurův harmonický vliv s Jupiterem a Saturnem tento týden přeje týmové spolupráci a vyjednávání – dokážete najít společnou řeč i v obtížných debatách. Konec týdne může přinést zpomalení v realizaci plánů, zejména pokud jste závislí na spolupráci s kolegy nebo přáteli. Napětí mezi Marsem a Saturnem může naznačit, že někdo z okolí nenaplňuje své sliby nebo vás brzdí kolektivní povinnosti. Zachovejte klid a trpělivost – i když se věci opozdí, máte dost energie vše dokončit v pravý čas.
Zdraví
Tento týden věnujte pozornost jak fyzickému, tak duševnímu zdraví. Emocionálně nabité energie (Venuše a Mars v citlivé zóně horoskopu) mohou způsobit výkyvy nálady. Pokud se budete cítit pod tlakem, pomůže sdílet své starosti s blízkými přáteli nebo rodinou – Saturn v Rybách naznačuje, že opora komunity je důležitá. Mars v kvadratuře se Saturnem navíc varuje před přepínáním sil a únavou. Nepřetěžujte se a dopřejte si dostatek spánku. Vhodný je také detox nebo uvolňující cvičení (například jóga), které pomohou vyrovnat intenzivní emoce. Díky vlivu Jupitera v Rakovi (oblast mentální pohody) můžete nacházet optimismus i v náročnějších dnech. Naslouchejte svému tělu – když volá po odpočinku, dopřejte si relaxaci bez výčitek svědomí. Pečujte o svou stabilitu, a to jak po stránce fyzické (pravidelný pohyb, strava), tak duševní (klidné večery, meditace).
Blíženci
Vztahy
Pro Blížence bude tento týden významný hlavně v oblasti osobních vztahů. Váš vlastní úplněk, který nastane 5. prosince ve znamení Blíženců, má mimořádný vliv na komunikaci a partnerství – přináší vyjasnění určité kapitoly ve vašem životě a uzavření toho, co již postrádalo smysl. Můžete dospět k důležitým rozhodnutím ohledně vztahu: například si ujasnit, kam směřujete s dlouhodobým partnerem, nebo se osvobodit od přežilých pout. Vliv Venuše a Marta ve Střelci (vašem sektoru partnerství) znamená, že vztahy budou plné energie, vášně i potřeby jednat na rovinu. Dejte si pozor, aby se konstruktivní debata nezměnila v hádku – Mars v opozici může zvyšovat sklon k prudkým reakcím. Naštěstí Venuše zjemňuje atmosféru a přeje jak nezadaným (mohou potkat někoho okouzlujícího), tak zadaným Blížencům, kteří mohou oživit romantiku s partnerem. Klíčem je vzájemná upřímnost – otevřeně komunikujte své potřeby i naslouchejte těch druhých.
Kariéra
V pracovní sféře vám tento týden přináší možnost udělat si jasno v důležitých rozhodnutích. Merkur, vaše vládnoucí planeta, se pohybuje sektorem práce a zdraví (6. dům) a vytváří příznivé vazby s Jupiterem a Saturnem. To znamená, že kolem poloviny týdne dokážete rozvážně zhodnotit finance i kariérní směr a správně se rozhodnout. Pokud usilujete o povýšení nebo platový nárůst, využijte svých komunikačních schopností – dokážete nyní jasně vyjednávat. Úplněk ve vašem znamení vás může přimět i k úvaze, zda současná práce odpovídá vašim osobním cílům; pokud ne, začnou se rýsovat plány na změnu. Ke konci týdne si dejte pozor na spor s nadřízeným nebo kolegou – kombinace Marsu v opozici a Saturnu v kvadratuře může přinést konflikt mezi prací a soukromými závazky. Zůstaňte profesionální a hledejte kompromis. I když narazíte na zpoždění či byrokratické překážky, trpělivost se vám vyplatí.
Zdraví
Jako Blíženci byste neměli v tomto období zapomínat na odpočinek a zdravý režim. Merkur ve vašem sektoru zdraví podporuje myšlenku provést určité změny v životním stylu – například lépe organizovat denní režim nebo zavést nový cvičební zvyk. Příznivé vazby Merkuru na Jupiter a Saturn dodají disciplínu k dodržení těchto předsevzetí. Vliv úplňku může přinést silný energetický náboj, ale i nervozitu – zkuste proto večery v okolí 5. prosince věnovat zklidnění (například procházky nebo dechová cvičení). Kvůli tvrdým vazbám Marsu a Saturnu může dojít k výkyvům energie a může se objevit i zdravotní vyčerpání. Nepřetěžujte se v práci ani v osobním životě. Dbejte na pravidelný spánek a odlehčený jídelníček, abyste organismus zbytečně nezatěžovali. Pokud pocítíte stres, pomůže sdílet starosti s blízkými nebo se věnovat relaxačním technikám. Po náročnějším konci týdne se však dostaví úleva a nový náboj, který vám přinese další týden.
Rak
Vztahy
Rakům tento týden přeje k vnitřnímu zklidnění a uvědomění si, co ve vztazích potřebují. V první polovině týdne komunikujte otevřeně s blízkými – Merkur ve Štíru (ve vašem 5. domě lásky) pomáhá nalézt slova pro vaše city i kreativnější vyjádření emocí. Pokud máte partnera, zkuste společně podniknout něco příjemného v každodenním režimu – třeba společně vařit nebo se věnovat zahradě. Venuše v oblasti každodenních povinností naznačuje, že drobné projevy lásky v podobě pomoci a podpory váš vztah posílí. Dejte si však pozor, abyste kvůliv Marsu v též oblasti nebyli na partnera příliš kritičtí; snaha o dokonalost může vést k napětí. Úplněk v Blížencích 5. prosince odhalí skryté emoce a možná i některé obavy, které jste si dosud nepřipouštěli. Je to ideální doba k odpuštění a opuštění minulosti – pokud vás něco ve vztazích dlouhodobě trápilo, nyní můžete najít vnitřní klid a uzavřít tuto kapitolu. Nezadaní Raci mohou pocítit silnou touhu po opravdovém citu; nesnažte se ji potlačovat, místo toho ji nasměřujte do tvůrčí nebo terapeutické činnosti – brzy se objeví příležitost k navázání hlubšího vztahu.
Kariéra
V pracovní oblasti se Raci mohou těšit na zlepšení kreativity a spolupráce. Merkur v kreativním sektoru horoskopu přeje hledání nových řešení a nápadů. Pokud pracujete na projektu, který vyžaduje originální přístup, tento týden by vám mohl přinést průlomové inspirace. Harmonický aspekt Merkuru s Jupiterem a Saturnem navíc napomáhá lepší organizaci času a rozložení sil, takže se budete snáze soustředit na důležité úkoly. Jupiter ve vašem znamení (byť nyní retrográdní) vám dlouhodobě přináší růst sebedůvěry a rozvoj stability v oblasti rodiny i kariéry. Koncem týdne ale může Mars v kvadratuře se Saturnem přinést překážky – možná pocítíte únavu nebo zjistíte, že potřebujete doplnit znalosti, abyste mohli pokračovat. Nezoufejte, pokud se něco zdrží; udržujte si pozitivní přístup, protože brzy budete moci pokročit.
Zdraví
Pro Raky je nyní klíčová psychická pohoda. Úplněk v zákulisní oblasti horoskopu (12. dům) může zesílit vaše vnitřní prožitky – naslouchejte jim, ale neztrácejte se v obavách. Dopřejte si dostatek soukromí a spánku; regenerace je tento týden nesmírně důležitá. Planety vás vyzývají ke zklidnění a pečování o sebe – s láskou pečujte o své tělo i duši a nacházejte sílu v tichu a jednoduchosti. Mars v 6. domě vám dodává energii ke zlepšení kondice, ale jeho napětí se Saturnem ve 9. domě varuje před přetěžováním – pozor na přehnané sportovní výkony nebo nedostatek oddechu. Rozvrhněte si proto pohyb i práci tak, abyste měli každý den čas na relaxaci. Lépe se nyní cítíte v známém prostředí – domov a blízká rodina pro vás jsou zdrojem uklidnění. Pokud bojujete s nějakým zlozvykem, zkuste vyhledat podporu (třeba skupinové cvičení nebo poradnu) – Saturn v Rybách naznačuje, že disciplína sdílená s druhými vás může motivovat. Celkově se soustřeďte na harmonii: když vyrovnáte pracovní nasazení s odpočinkem, bude váš organismus odolnější a mysl klidnější.
Lev
Vztahy
Pro Lvy se tento týden nese ve znamení radosti, ale i uvědomění si hodnot ve vztazích. Vliv Venuše ve Střelci (vaše oblast lásky a tvořivosti) přeje flirtu, zábavě a romantice. Začátkem týdne láska proniká do hloubky – emoce mohou zesílit a možná dojde k výbuchům vášně, nebo naopak k hlubšímu propojení s partnerem. Užijte si tyto intenzivní chvíle, jsou ideální pro posílení vzájemné důvěry. Pokud jste nezadaní, můžete potkat někoho výjimečného při společenské akci nebo skrze své přátele – úplněk v Blížencích 5. prosince totiž osvětluje vaše pole přátel a známostí. Ujasníte si, která přátelství jsou pro vás přínosem a která možná přerůstají v něco víc. Ve stávajících partnerstvích vládne hravá energie – dopřejte si společně výlety za kulturou či sportem. Jen pozor kolem víkendu na možnou žárlivost nebo finanční třenice: Mars ve vašem domě romantiky svádí k utrácení za zábavu, zatímco Saturn v oblasti společných financí varuje před přeháněním. Otevřeně si s partnerem promluvte o výdajích a stanovte si společná pravidla, předejdete tak konfliktům.
Kariéra
V práci mohou Lvi pocítit zvýšenou kreativitu a společenský ruch. Pokud pracujete v týmu nebo se angažujete v nějaké komunitě, úplněk v Blížencích vám 5. prosince přinese uzavření důležité etapy – možná dokončíte skupinový projekt nebo přehodnotíte své dlouhodobé cíle. Tento čas vám nabídne jasno v tom, který směr je pro vás hodnotný. Merkur ve Štíru ukazuje, že je také třeba soustředit se na zázemí – možná budete řešit domácí záležitosti související s prací (například home office nebo rovnováhu mezi prací a rodinou). Vlivem harmonických aspektů Merkuru s Jupiterem a Saturnem dokážete lépe skloubit osobní život s kariérou a mít jasný plán. Dejte si pouze pozor na finanční spekulace – energie Marta by vás mohla svádět k riskantnějším investicím nebo hrám, ale Saturn důrazně nabádá k opatrnosti. Tento týden přeje spíše pevné práci než hazardu. Když se budete držet ověřených postupů, dosáhnete stabilních výsledků.
Zdraví
Ve zdraví by se Lvi měli zaměřit na rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem. Venuše a Mars v ohnivém Střelci vám dodávají spoustu energie – možná máte chuť sportovat, bavit se do pozdních hodin a užívat si. To vše je v pořádku, ale nezapomínejte ani na regeneraci. Jupiter v Raku (ve vašem 12. domě) může svádět k pohodlnosti a odkládání povinností, ale také nabízí možnost hloubkově obnovit vaši psychickou sílu třeba skrze meditaci nebo terapii. Úplněk může ukázat na potřebu uvolnit stres – zkuste strávit čas s dobrými přáteli, sdílení smíchu a zážitků vám zvedne náladu. Zároveň platí varování před přepínáním sil: tvrdá vazba Marsu a Saturnu kolem 6.–8. prosince může přinést únavu nebo drobné zdravotní komplikace, pokud to přeženete. Naslouchejte svému tělu – když pocítí vyčerpání, dopřejte si relaxaci. Vyvážená strava a pitný režim jsou teď také důležité, abyste podpořili imunitu v tomto hektickém čase.
Panna
Vztahy
Panny v tomto týdnu hledají stabilitu mezi domovem a partnerstvím. Vládnoucí Merkur se pohybuje ve vašem sektoru komunikace (3. dům), takže komunikace s partnerem i rodinou je teď klíčová – využijte toho a proberte společně vše, co je třeba vyjasnit. Vliv Venuše a Marta ve Střelci poukazuje na dění ve vaší rodině: domov může být zdrojem radosti, ale i napětí. Na jednu stranu Venuše přeje zkrášlování domova a harmonickým rodinným setkáním, na druhou stranu Mars může vyvolávat spory ohledně drobností. Snažte se proto ke svým blízkým přistupovat s trpělivostí a nadhledem – nekažte si předvánoční atmosféru kritikou maličkostí. Úplněk v Blížencích 5. prosince osvětluje vaši oblast partnerství a veřejného života: možná si uvědomíte, jak sladit kariéru s rodinným zázemím, aby vztahy netrpěly. Pokud jste nezadaní, může vyvstat téma starších rodinných vzorců – možná je potřeba nejprve uzdravit vztah s rodinou nebo minulostí, abyste mohli navázat plnohodnotný partnerský vztah v budoucnu.
Kariéra
Pracovně se pro Panny rýsuje důležitý týden. Úplněk v Blížencích ve vašem domě kariéry (10. dům) přináší možné uzavření nějakého profesního cyklu nebo vyvrcholení projektu. Můžete získat zasloužený věhlas nebo se rozhodnout pro změnu směru, pokud vás současná dráha již nenaplňuje. Merkur ve Štíru zvýrazňuje potřebu vyřešit určité papírování, domluvy či školení – možná se ozve potřeba dokončit kurz nebo žádat o novou kvalifikaci. Naštěstí jeho příznivé vazby s Jupiterem a Saturnem vám dodají trpělivost a podpoří jasné myšlení, takže vše potřebné hravě zvládnete. V druhé polovině týdne pocítíte tlak mezi prací a vztahy: Mars ve čtvrtém domě (domov) a Saturn v sedmém (partnerství) mohou signalizovat neshodu mezi rodinnými povinnostmi a nároky zaměstnání. Je důležité správně si stanovit priority a případně požádat o pomoc či delegovat část úkolů, abyste se nepřetěžovali. Pamatujte, že dobře fungovat můžete jen tehdy, když máte zázemí v rovnováze.
Zdraví
Ve zdravotní oblasti je u Panen kladen důraz na psychosomatiku. Vaše mysl pracuje na plné obrátky – Merkur ve 3. domě může občas způsobit přetížení informacemi. Zkuste si každý den vyhradit chvíli na mentální odpočinek, ať už formou meditace, čtení pro radost nebo procházky bez technologie. Úplněk vám může přinést větší stres kolem práce – i když se možná něco důležitého dokončuje, nezapomínejte na spánek a zdravý jídelníček. Mars a Saturn ve vzájemném napětí varují před přetěžováním nervové soustavy a psychiky – pokud toho máte moc, nebojte se odmítnout další požadavky. Jupiter v Rakovi (ve vašem přátelském sektoru) naznačuje, že přátelé mohou být zdrojem podpory i uvolnění. Plánujte si společné aktivity, které vás pobaví a pomohou vypnout od starostí. S nástupem nového týdne pak pocítíte úlevu a znovu nabytou energii, pokud nyní dokážete nastavit zdravější hranice mezi prací a odpočinkem.
Váhy
Vztahy
Pro Váhy bude důležitá komunikace. Venuše v optimistickém Střelci (ve vašem 3. domě komunikace) vám dává schopnost okouzlit slovem – snadno vyjádříte své city a dokážete druhé motivovat a potěšit. Pokud chcete s partnerem probrat důležité téma, udělejte to v první polovině týdne, kdy působí harmonické vlivy Merkuru a Jupiteru – rozhovor by měl přinést porozumění. Mars také působí ve vašem sektoru komunikace, což může občas zrychlit tempo vašeho života a vnést lehkou netrpělivost. Dejte si pozor, abyste v návalu upřímnosti neřekli něco, čeho byste později litovali – zvlášť ke konci týdne, kdy roste nervozita. Úplněk v Blížencích 5. prosince může otevřít témata související s budoucností vašeho vztahu – řešení společných plánů, víry a názorů. Pokud máte s partnerem rozdílné životní postoje, nyní se to projeví. Důležité je vzájemně respektovat odlišnosti a hledat kompromis. Nezadané Váhy by neměly váhat vyrazit do světa – ať už na cesty, nebo mezi lidi na přednášky, kurzy či společenské akce. Právě tam můžete potkat někoho inspirativního, možná i z odlišného kulturního prostředí.
Kariéra
Tento týden může Vahám přinést jasno do otázek vzdělání a dlouhodobých plánů. Úplněk 5. prosince vnáší více jasno do oblasti administrativy a úředních záležitostí – může se ozvat potřeba uzavřít školení, kurz nebo si doplnit vzdělání. U někoho se objeví téma cestování, plánování dovolené nebo situace spojené se zahraničím – pokud pracovně přicházejí v úvahu cesty do ciziny, nyní se mohou vyjasnit. Merkur ve Štíru poukazuje na potřebu ujasnit si finance – je vhodné zrevidovat rozpočet a případně si promluvit s nadřízeným o finančním ohodnocení. Vliv Merkuru v příznivých aspektech s Jupiterem (ve vašem sektoru kariéry) a Saturnem (v sektoru práce) vám dopřeje jak optimismus, tak zodpovědnost – dokážete tedy zrealizovat i ambicióznější plány. Ke konci týdne nicméně pocítíte únavu ze soustavné práce; nepřepínejte se a rozdělte si povinnosti tak, abyste měli čas i na oddech.
Zdraví
V oblasti zdraví by se Váhy měly zaměřit na každodenní návyky. Saturn ve vašem 6. domě (zdraví a rutina) dlouhodobě upozorňuje na potřebu disciplíny – pokud jste tak již neučinili, zaveďte do svého režimu pořádek, pravidelný pohyb a zdravější jídelníček. Tento týden vám k tomu dává impuls Mars ve Střelci: můžete pocítit silnou vůli provést změny, například začít opět cvičit nebo přestat s nezdravým zvykem. Dejte si však pozor, abyste nezačali příliš zhurta – kvadratura Marsu a Saturnu varuje, že přemíra snahy může vést k únavě nebo drobným úskalím. Lepší je postupný pokrok než výkyv mezi přehnanou dřinou a vyčerpáním. Také pozor na cestách – jezdit opatrně a dopřát si dost času na přesuny, abyste zbytečně nezápolí se stresem. Ve volnu vyrazte do přírody nebo si naplánujte kratší výlet, ať si rozšíříte obzory a přijdete na jiné myšlenky.
Štír
Vztahy
Štíři mají před sebou týden hlubokých emocí a možných změn. Merkur ve vašem znamení (1. dům) vám dává schopnost jasně formulovat myšlenky a potřeby – využijte toho ve vztazích. Nebojte se otevřeně promluvit o tom, co cítíte; partner vaši důvěru ocení. Začátek týdne navíc přináší intenzivní vášeň – Venuše v sextilu s Plutem prohlubuje vaši schopnost milovat do hloubky a toužit po skutečném splynutí duší. Pro zadané Štíry to znamená šanci obnovit ve vztahu důvěru a intimitu. Kolem úplňku 5. prosince se však mohou vynořit i některá citlivá témata – úplněk v Blížencích totiž probíhá ve vašem 8. domě a odkrývá skryté emoce nebo tajemství. Pokud jste měli s milovaným člověkem něco nevyřešeného, nyní se to dostane na povrch, abyste to mohli uzavřít a transformovat vztah k lepšímu. Pro nezadané je to doba hlubokého sebepoznání – můžete si ujasnit, co od budoucího partnera skutečně potřebujete, a nechat za sebou bolestné zkušenosti minulosti.
Kariéra
V pracovní oblasti se Štíři zaměří na finance a majetek. Vliv Venuše a Marta ve Střelci (ve 2. domě příjmů) může přinést jak nové zisky, tak však i větší výdaje – je proto vhodné udělat si přehled v rozpočtu. Úplněk 5. prosince pomáhá uzavřít a vyjasnit záležitosti spojené s úřady a financemi – do řešení se mohou dostat hypotéky, půjčky, pojištění či jiné důležité dokumenty. Pokud řešíte například dědické nebo daňové záležitosti, je teď vhodná doba dotáhnout je do konce. Merkur ve vašem znamení v harmonii s Jupiterem a Saturnem vám dodá jak širší rozhled, tak praktičnost – dokážete vidět velký obraz i detaily, což se v práci projeví jako velká výhoda. Zároveň můžete pocítit větší tlak na tvůrčí činnosti (Saturn v 5. domě), ale Jupiter v Raku vám dává inspiraci – pouštějte se do projektů s důvěrou ve své schopnosti.
Zdraví
Zdravotně je třeba dbát na psychohygienu. Úplněk v 8. domě může zesílit vaše vnitřní prožitky a vyvolat stres, pokud v sobě něco dlouho potlačujete. Proto je vhodné dopřát si emoční ventil – promluvte si s důvěryhodným přítelem nebo si zapisujte do deníku, co vás trápí. Mars ve 2. domě může zvyšovat sklony k přejídání nebo k uspokojování stresu nakupováním a jídlem – zkuste si najít zdravější náhradu, třeba pohybovou aktivitu nebo relaxační techniky. Kvadratura Marsu a Saturnu kolem 6.–8. prosince varuje před přetěžováním srdečního tepu a celkově organismu, zvlášť pokud kombinujete intenzivní práci a zároveň silné emoce. Dbejte proto na vyvážený režim – dost spánku, pravidelný pohyb pro uvolnění napětí a vyváženou stravu. Také intimní zdraví nepodceňujte; je-li třeba, objednejte se na preventivní prohlídku. Celkově můžete z tohoto týdne vyjít posíleni, pokud dopřejete stejnou péči své duši jako svému tělu.
Střelec
Vztahy
Střelci jsou v uprostřed svého období – se Sluncem, Venuší i Marsem ve vlastním znamení září a přitahují pozornost okolí. Zejména Venuše ve Střelci vám propůjčuje kouzlo osobnosti a optimismus, což činí vaše vystupování velmi atraktivním. Pokud jste zadaní, využijte tuto energii k oživení vztahu – podnikněte s partnerem něco dobrodružného nebo společně naplňte dávný sen. Kolem úplňku 5. prosince v Blížencích (ve vašem partnerském sektoru) se mohou objevit důležité momenty: možná padne rozhodnutí ohledně budoucnosti vztahu nebo vyplavou na povrch potlačované neshody. Důležité je naslouchat i druhé straně a nebát se hledat kompromis. Nezadaní Střelci mají velkou šanci někoho zaujmout – vaše sebejistota a jiskra jsou nepřehlédnutelné. Jen pozor, abyste při seznamování nebo v komunikaci s protějškem nebyli příliš hrr – Mars ve vašem znamení může zvyšovat netrpělivost a sklon jednat unáhleně. Užijte si obdiv okolí, ale zůstaňte vůči druhým velkorysí a otevření.
Kariéra
V kariéře Střelcům přeje odvaha i intuice. Mars ve vašem znamení vám dodává energii k prosazení plánů a Venuše šarm při jednání – pokud potřebujete ostatní přesvědčit o svých nápadech, máte ideální podmínky. Pamatujte však, že přehnaná síla se může obrátit proti vám, pokud nebudete respektovat tempo svého týmu. Kolem úplňku v Blížencích dojde možná k vyvrcholení nějaké spolupráce nebo ke shrnutí výsledků partnerství na pracovišti – například uzavření dohody s obchodním partnerem. Merkur ve Štíru naznačuje, že je dobré pracovat i v ústraní: můžete vymyslet strategii nebo si v tichosti promyslet další kroky, ačkoli je zatím nebudete zveřejňovat. Harmonické vazby Merkuru s Jupiterem a Saturnem vám navíc poskytují moudrost a rozvahu – vše, co nyní naplánujete, má velkou šanci na úspěch. Jen nezapomínejte i na záležitosti domova: Saturn ve 4. domě připomíná, že stále musíte pečovat o soukromý život a rodinné povinnosti, i když máte právě plno pracovních příležitostí.
Zdraví
Se spoustou energie, kterou v sobě nyní máte, je třeba chytře hospodařit. Mars ve vašem znamení vám dodá sílu fyzickou i duševní, ale Saturn ve 4. domě varuje, že tělo potřebuje také zázemí a odpočinek. Nepodceňujte kvalitní stravu a dostatek spánku – čím aktivnější jste během dne, tím důležitější je regenerace v noci. Kolem 6.–8. prosince se může dostavit únava nebo pokles imunity, pokud se přetěžujete. Plánujte si proto svůj čas tak, abyste měli prostor k relaxaci – vaše mysl je sice plná nadšení a velkých vizí, ale tělo má své limity. Merkur v 12. domě naznačuje, že by vám prospěla meditace nebo jiná forma mentální hygieny: zkuste třeba jógu, dechová cvičení nebo jen klidné zamyšlení při hudbě. Také rodinné zázemí je zdrojem síly – pobyt doma nebo setkání s blízkými vás může příjemně dobít.
Kozoroh
Vztahy
Kozorohům tento týden přináší spíše poklidnější čas ve vztazích, ale s hlubším nahlédnutím do vlastních citů. Venuše ve Střelci působí ve vašem 12. domě, což může znamenat, že city držíte spíše v soukromí. Možná se vracíte k minulosti či vzpomínáte na starou lásku – je to vhodné období uzavřít nevyřešené a odpustit si staré chyby. Pokud jste ve vztahu, dopřejte si s partnerem klidné chvíle o samotě, mimo společenský ruch. Otevřeně si promluvte o věcech, které byste jindy možná zamlčeli – Merkur v Štíru vám pomůže formulovat i složitá témata. Úplněk 5. prosince v Blížencích však může ukázat potřebu lépe vyvážit pracovní a osobní čas. Pokud partner nebo rodina poslední dobou trpěli vaší přetížeností prací, nyní je vhodné to napravit – dejte svým blízkým najevo, že jsou pro vás prioritou. Nezadaní Kozorozi mohou pocítit potřebu samoty v době, kdy je všude spousta akcí – naslouchejte své intuici; možná je lepší si počkat na správnou osobu, než navazovat povrchní známosti.
Kariéra
V pracovní sféře se Kozorohům otevře nový pohled na jejich ohodnocení a postavení. Úplněk vnese více světla do pracovní a kariérní oblasti, zejména pokud jde o finance a ocenění vaší práce. Možná si kladete otázku, zda jste skutečně ohodnoceni tak, jak si zasloužíte – pokud ne, můžete se rozhodnout žádat o změnu nebo začít hledat lepší vyhlídky. Nebo naopak získáte potvrzení, že vaše snaha byla zaznamenána. Každopádně tento čas podpoří jasnější myšlení a otevře vize do budoucnosti – mohli byste si stanovit nové kariérní cíle pro příští rok. Merkur v přátelském sektoru (11. dům) v přízni Jupitera a Saturnu vám dodá schopnost diplomacie i pevného postoje. V týdnu tak snadno propojíte spolupráci s kolegy s plněním vlastních úkolů. Pozor dejte pouze na to, aby vás něco nerozptylovalo zpoza scény – Mars a Venuše v 12. domě naznačují, že se může objevit jistá skrytá intrika nebo pomluva. Držte se faktů a nenechte se vtáhnout do her za oponou; váš profesionální přístup zvítězí.
Zdraví
Kozorohům čas kolem úplňku připomíná, že zdraví je stejně důležité jako výsledky v práci. V předchozích týdnech jste možná měli tendenci přepínat síly, nyní je třeba zařadit regeneraci. Úplněk v 6. domě zvýrazňuje potřebu vyvážit pracovní vytížení s dostatečným oddechem – zkuste upravit denní režim tak, abyste měli prostor na pohyb i relax. Mars v 12. domě varuje, že potlačované napětí může oslabovat vaši energii, a Saturn ve 3. domě může přinášet pochmurnější myšlenky. Nepodceňujte proto duševní hygienu: kvalitní spánek, omezení stresů a třeba i rozhovor s blízkým člověkem vám pomohou udržet psychickou rovnováhu. Kolem 6.–8. prosince si dejte pozor v dopravě – roztěkanost nebo únava by mohla způsobit drobnou nepozornost. Vše se však dá zvládnout, pokud budete naslouchat signálům svého těla. Jupiter ve vašem partnerském sektoru naznačuje, že podporu a povzbuzení najdete i u své drahé polovičky nebo u přátel.
Vodnář
Vztahy
Vodnáře čeká společenský a hravý týden. Venuše i Mars ve Střelci rozproudí vaše přátelství a kontakty – vstupujete mezi lidi, kteří vás podporují a inspirují. Nezadaní by měli využít pozvánek na společenské akce nebo se věnovat svým koníčkům ve skupině – právě tam můžete potkat svou spřízněnou duši. Úplněk 5. prosince v Blížencích osvětluje oblast lásky, dětí a kreativity (5. dům) – ve vztazích přináší radostné okamžiky a možná i nějaké milé překvapení. Pokud váháte, zda svůj vztah posunout na další úroveň (například založit rodinu nebo se spolu nastěhovat), tento úplněk vám pomůže ujasnit si pocity. Pro někoho může znamenat i vyvrcholení tvůrčího projektu nebo událost v životě dítěte, kterou společně oslavíte. Celkově panuje otevřená a optimistická atmosféra – užijte si ji s lidmi, na kterých vám záleží.
Kariéra
V kariérní oblasti budete tento týden velmi aktivní. Merkur ve Štíru vás nutí přemýšlet strategicky o dalších krocích – možná plánujete posun ve firmě nebo změnu práce. Harmonické vazby Merkuru s Jupiterem a Saturnem vám při tom dodávají jasnost a rozvahu, takže si dokážete realisticky zhodnotit své možnosti. Úplněk v Blížencích 5. prosince však připomíná, že nejen prací živ je člověk – dává vám impuls věnovat se i tvůrčím projektům nebo zálibám, které vás naplňují. Pro někoho může tento úplněk znamenat dokončení důležitého úkolu v práci, který přinese pocit zadostiučinění. Také vztahy na pracovišti jsou pod příznivým vlivem – snadno teď navážete spojenectví a získáte podporu kolegů i nadřízených. Jen pozor na finance: Saturn ve 2. domě radí držet se rozpočtu, i když máte tendenci investovat do rozvoje nebo společných aktivit s přáteli.
Zdraví
I když budete stále v pohybu, měli byste dbát na pravidelný režim. Jupiter v Raku dlouhodobě podporuje vaši fyzickou kondici, ale Saturn v Rybách upozorňuje, že nic se nemá přehánět. Časté společenské aktivity a práce navíc mohou ukrojit z času na odpočinek – proto si vyhraďte dostatek spánku a regenerace. Kolem 6.–8. prosince by se mohla přihlásit únava nebo nachlazení, pokud přebíráte příliš úkolů. Posilujte imunitu (vitamíny, otužování) a rozdělte si povinnosti tak, aby vás případná indispozice nevyřadila z provozu. Štěstí je, že máte kolem sebe přátele, kteří vám v případě potřeby rádi pomohou – nestyďte se říct si o podporu, když ji potřebujete.
Ryby
Vztahy
Pro Ryby bude tento týden ve znamení upřímnosti a pracovního klidu ve vztazích. Venuše a Mars ve Střelci působí v oblasti společenského postavení a kariéry, takže vztahy mohou být mírně upozaděny na úkor pracovních záležitostí. Pokud cítíte, že jste poslední dobou partnera zanedbávali kvůli práci, využijte tento týden k nápravě. Úplněk 5. prosince v Blížencích osvítí váš 4. dům domova a rodiny – pocítíte silnější vazbu k rodině a také touhu zlepšit domácí atmosféru. Rodinné záležitosti, které se v posledních týdnech kumulovaly, se nyní mohou vyjasnit. Nebojte se proto otevřít diskuzi na téma bydlení či rodinných financí, pokud to viselo ve vzduchu – hvězdy přejí nalezení harmonie. Nezadané Ryby mohou překvapivě potkat někoho zajímavého přes pracovní prostředí nebo skrze rodinné známé. Buďte otevření nenápadným znamením osudu; možná se vyplatí vystoupit ze své ulity.
Kariéra
V práci se Rybám otevírá čas bilancování a postupného pokroku. Merkur ve Štíru (ve vašem 10. domě kariéry) vám pomůže získat nadhled nad vaší profesní situací. Využijte 5.–7. prosince, kdy je Merkur v trigonu s Jupiterem a Saturnem, k zásadním rozhodnutím – budete mít potřebnou moudrost i trpělivost. Může se objevit nabídka ke spolupráci, která na první pohled nevypadá lákavě, ale do budoucna slibuje stabilitu. Úplněk v Blížencích přináší jasno do oblasti administrativy a úředních dokumentů – pokud máte v práci resty v papírování, teď je dožeňte. Mars s Venuší ve Střelci naznačují, že se možná budete pohybovat více na veřejnosti či jednat s klienty, a to s úspěchem. Dejte si však pozor na přetěžování: Saturn v Rybách (ve vašem znamení) připomíná, že byste měli pracovat rozumným tempem a nepřebírat na sebe více, než unesete. Plánujte si úkoly s ohledem na své síly – vaše kvalita práce je důležitější než kvantita.
Zdraví
Ryby by v tomto týdnu měly naslouchat svému tělu i duši. Saturn ve vašem znamení vám již delší dobu klade důraz na zodpovědnost k vlastnímu zdraví – možná jste pocítili potřebu nastavit si pevnější režim nebo změnit životosprávu. Pokud ne, je nejvyšší čas začít. Úplněk 5. prosince ve vašem sektoru domova vám připomíná důležitost psychické pohody – domácí prostředí výrazně ovlivňuje vaše zdraví. Udělejte si pořádek a útulno, ať se máte kde nabíjet. Mars v kvadratuře se Saturnem kolem 6.–8. prosince varuje před fyzickým vyčerpáním. Možná cítíte méně energie než obvykle; nepřemáhejte se silou vůle, raději si odpočiňte. Procházky v přírodě nebo meditace uleví napětí a zlepší spánek. Jupiter v 6. domě (zdraví) sice působí retrográdně, ale stále vám poskytuje ochrannou ruku – můžete překonat drobné neduhy rychle, pokud budete dbát na prevenci. Nepodceňujte signály těla: drobná únava či nachlazení je varováním, že je třeba zvolnit tempo. Když se o sebe postaráte nyní, předejdete větším problémům a vstoupíte do dalšího týdne posíleni.