Tyhle páry nikdy nebudou mít spokojený vztah. Čeká i vás italská domácnost?

Pokud se neustále hádáte a nemůžete se shodnout ani na tom, jestli je dnes pátek nebo sobota, možná za to nemůžete. Na vině mohou být hvězdy. Astrologové totiž tvrdí, že některá znamení k sobě pasují jako led a oheň. A pokud to přesto risknete, buďte připraveni na to, že vaše soužití bude přinejmenším výbušné.