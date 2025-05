Týdenní horoskop od 19. do 25. května: Veleláska pro Raky, kariérní růst pro Blížence

Co čeká jednotlivá znamení ve dnech od 19. do 25. května? Blíženci zazáří v práci díky silné komunikaci, zatímco Raci zažijí harmonii a romantiku v lásce. Podívejte se, co hvězdy připravily i pro vaše znamení – včetně šťastného dne, na který si dát pozor.