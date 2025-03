Tento týden od 24. do 30. března 2025 nás všechny čeká období hlubších uvědomění a nutnosti zůstat nohama pevně na zemi. Jarní energie začíná nabírat na síle, ale ne všechno půjde hladce – zejména v mezilidských vztazích a pracovních rozhodnutích bude třeba více trpělivosti a empatie. Mnohá znamení narazí na výzvy, které prověří jejich schopnost přizpůsobit se nebo jasně vyjádřit své potřeby. Pokud si ale uděláte čas na vnitřní zklidnění a upřímný pohled na to, co opravdu chcete, můžete z tohoto týdne vytěžit víc, než se zdá. Klíčová budou komunikace, pokora a schopnost čelit pravdě – ať už bude jakákoliv.