Horoskop na poslední prázdninový týden: Připravte se na pořádnou divočinu!

Letní pohoda pomalu končí, ale hvězdy rozhodně nespí – spíš naopak. Poslední srpnové dny budou pro spoustu z vás jízda plná emocí, vzrušení i malých krizí. Zatímco někoho čekají nové šance v lásce, jiní budou muset ustát napjatou atmosféru v práci. Jedno je ale jisté: nudit se nebudete.
