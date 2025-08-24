Ikona počasí
Horoskop na poslední prázdninový týden: Připravte se na pořádnou divočinu!

Horoskop
Horoskop
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Poslední srpnový týden bude plný zvratů, překvapení a silných emocí. Hvězdy vám naservírují směs vášní, nečekaných setkání i zkoušek trpělivosti. Co vás čeká v lásce, kariéře a zdraví?

Letní pohoda pomalu končí, ale hvězdy rozhodně nespí – spíš naopak. Poslední srpnové dny budou pro spoustu z vás jízda plná emocí, vzrušení i malých krizí. Zatímco někoho čekají nové šance v lásce, jiní budou muset ustát napjatou atmosféru v práci. Jedno je ale jisté: nudit se nebudete.

A co konkrétně čeká jednotlivá znamení? Berani budou muset krotit svou horkou krev, Býci zjistí, že rutina nemusí být nepřítel, Blíženci zase překvapí sami sebe odvahou říct nahlas, co cítí. Lvi budou sršet energií, ale pozor na ego, a Vodnáři by měli dát konečně šanci odpočinku. Přečtěte si, co vám hvězdy vzkazují – váš šťastný den i číslo na tento týden je už připravené!

