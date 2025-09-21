Ikona počasí
Co vás čeká do 28. září? Váhy si vyjednají lepší podmínky a Ryby prohloubí vztahy

Foto: Shutterstock
HoroskopFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Podzimní rovnodennost a Slunce ve Vahách přejí rovnováze, dohodám a klidnějším krokům vpřed. U každého znamení najdete doporučení pro vztahy, práci i zdraví — navíc se dozvíte svůj šťastný den a šťastné číslo, která vám mohou pomoct lépe načasovat důležitá rozhodnutí.

Podzimní rovnodennost otevírá týden 22.–28. září ve znamení hledání rovnováhy. Slunce ve Vahách zdůrazňuje diplomacii, spolupráci a férové dohody — hodí se vyjasnit pravidla ve vztazích i v práci, nastavit hranice a vrátit rytmus každodennosti.

Energie je zároveň hutnější a soustředěnější: přeje dokončování úkolů, poctivé přípravě a trpělivosti, méně už zbrklým zkratkám. V jednotlivých znameních najdete doporučení pro tři klíčové oblasti (vztahy, práce, zdraví) doplněná o „šťastný den v týdnu a „šťastné číslo, které můžete využít jako malou nápovědu při plánování i rozhodování. Ať je to pro vás týden klidných dohod, dobrých kroků a citelného uvolnění.

Přečtěte si horoskop pro své znamení. 

