Berany čeká nová energie, Váhy učiní velká rozhodnutí. Co přinese týden vám?

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková

Planety v tomto období přinášejí příležitosti i výzvy. Některá znamení čeká posun vpřed, jiná se budou muset vyrovnat s minulostí. Podívejte se, co vás čeká v nadcházejícím týdnu.

Nový týden přináší zajímavé zvraty i příležitosti. Planety nyní vybízejí k větší otevřenosti vůči změnám, ale zároveň připomínají, že bez pevného ukotvení se můžeme snadno nechat strhnout chaosem. Bude to období, kdy se vyplatí více naslouchat intuici a nebát se jít za tím, co skutečně cítíme jako důležité. Některá znamení čekají nové šance v práci či vztazích, jiná budou spíše uzavírat staré kapitoly. Připravte se na týden, který může přinést jasnější pohled na věci, které vám dosud připadaly neuchopitelné.

