Beranům se blýská na lepší časy, Panny čeká zkouška trpělivosti. Co přinese týden?

Týden od 7. do 13. dubna přinese dynamické změny, nové výzvy i příležitosti k odpočinku. Zatímco Berani mohou očekávat průlom ve vztazích i práci, Panny by měly obrnit nervy – přichází zkouška jejich pověstné trpělivosti. Jaký bude další vývoj a na co si dát pozor?