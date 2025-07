Zveřejněné e-maily mají usvědčovat europoslance Turka z násilí na expartnerce

Podle serveru Page Not Found má být zveřejněná komunikace důkazem Turkova údajného nepřístojného jednání, včetně fyzického napadání a ponižování. „Já ti ubližoval v afektu,“ nebo „Chápu, že za to nestojím, já tě bil ze žárlivosti, ponižoval, nadával a nevím co ještě.“ Taková slova podle Page Not Found zazněla v e-mailové komunikaci, kterou měl europoslanec Filip Turek vést se svou bývalou partnerkou.