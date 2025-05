Zuzana Hejnová riskovala život dítěte. Zatajila těhotenství a šla na operaci

„Řekli jsme si, že to zkusíme, a nečekala jsem, že to půjde tak rychle. Otěhotněla jsem, ale měla už jsem naplánovanou tu operaci, ale to samozřejmě nesmíš. Říkala jsem si ale, že prostě nemůžu chodit, reálně mě to bolelo, když jsme ušla sto metrů, obtěžovalo mě to v běžným životě,“ popsala atletka v podcastu Mámy sobě důvody, proč se rozhodla jít do takového rizika. „Řekla jsem si, že buď se udrží a bude silnej, anebo se prostě neudrží, ale na tu operaci musím. No a v pohodě, odoperovali mě a dopadlo to dobře. Byl to nějaký pátý šestý týden. Ale noha dobrá a Matyáš je na světě," dodala se smíchem a na svoji obhajobu uvedla, že spousta žen přece nemusí vědět, že jsou těhotné.