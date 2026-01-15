Zpěvačka Bára Poláková oznámila své třetí těhotenství. Otcem je o 14 mladší hudebník

Bára Poláková je maminkou desetileté Ronji a osmileté Riky, které má se svým bývalým partnerem, hercem Pavlem Liškou. Nyní oznámila, že se tento rok stane maminkou potřetí. Otcem očekávaného miminka je její současný partner, hudebník Štěpán Urban.
Zpěvačka Bára Poláková oznámila radostnou novinku. Letos se totiž její rodina rozroste o dalšího člena. Jestli ke dvěma dcerám přibude sestřička nebo chlapeček však neprozradila.
A i když si své soukromí obvykle hodně chrání, pro oznámení radostné novinky si vybrala rozhovor pro časopis Elle. A na svém profilu na Instagramu k tomu následně zvolila velmi poetickou cestu pomocí pohádkového příběhu. „Holčičky znají ze školy krásný příběh o andělech v nebi, jeden malinký anděl se jde projít s velkým strážným andělem a vidí dole pod sebou moře, lesy a barvy pozemského světa. Je tím vším fascinovaný, všechno se mu strašně líbí a všechno by chtěl zažít a vyzkoušet. Velký anděl mu nabídne, že se tam může jít podívat, musí si ale před tím vybrat tatínka a maminku,“ rozepsala se Poláková.
„Andělíček dlouho vybírá a pozoruje a najednou je uvidí, otočí se na velkého anděla a říká mu: „to jsou oni! To jsou moji rodiče!“ Ale bojí se, že se mu bude stýskat a že se s velkým andělem už nikdy neuvidí. On mu řekne: „Budu pořád s tebou a nikdy tě neopustím, neuvidíš mě, nezapomeň na mě, jednou se zase setkáme.. A dej mi tvá křídla, ty tam dole nebudeš potřebovat.„ Malý anděl odevzdá křídla a po duze se sklouzne mamince přímo do bříška. No, a jeden takový andělíček si vybral zrovna nás. My jsme ta jeho rodina, se kterou teď všechno zažije a prozkoumá,“ těší se zpěvačka na miminko.
S jeho otcem, o čtrnáct let mladším muzikantem Štěpánem Urbanem se dala dohromady díky společné práci. Postupem času ale zjistili, že je spojuje mnohem víc než jen hudba. „Třeba máme oba dva rádi tvarohový buchty. Potom takovou tu drobenkovou, s meruňkama, tu jsem Štěpovi upekla jako první,“ prozradila se smíchem v minulosti. „A tím to bylo hotový,“ doplnil s úsměvem Urban a dodal: „Myslím si, že postupem času, když člověk spolu tak ani ne pracuje, ale pozná, že k sobě má blízko, tak jsme si začali tak rozumět, že spolu žijeme.“
Zdroj: Instagram Báry Polákové