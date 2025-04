Zpěvačka Anna K. musí bydlet u bratra, který jí půjčuje peníze

„Trochu se to vymklo, říkám si, že jsem zešílela. Chtěla jsem jen novou kuchyň, a teď nemám okna, podlahy ani dveře, a ještě dlouho mít nebudu. A to mělo být původně hotovo na konci března,“ přiznala pro Super.cz zpěvačka, která tak potřebovala u někoho najít azyl. Ten jí nakonec poskytl její bratr. „Takže přespávám u bratra, nechal mi ložnici a spí na gauči. Mám hodného bráchu, ale nevím, jestli už mě nemá dost. Ale bude to moc krásné, i když to bude ještě nějakou chvilku trvat."