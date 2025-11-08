Lucie Bílá v posledních letech systematicky převádí své honoráře do „cihel“ a nejnověji k tomu přidala velkorysé gesto pro syna. Podle informací z katastru, na které upozornil server Extra.cz, pořídila v pražských Nuslích byt za zhruba 18 milionů korun – a to pod svým občanským jménem Hana Zaňáková.
Indicie nasvědčují, že jde o bydlení pro třicetiletého Filipa Kratochvíla, který po letech v zahraničí natrvalo pomáhá v Divadle Lucie Bílé. Nákup potvrzuje i Blesk s tím, že šlo o dárek k synovým třicetinám.
Bílá přitom v daném domě už dříve koupila také nebytovou jednotku – „kancelář ve dvoře“ za zhruba 7,3 milionu Kč, rovněž doloženou smlouvou v katastru (bez zástavy/hypotéky). Celkově tak navazuje na dlouhodobou realitní strategii: vedle ikonického sídla v Otvovicích (často popisovaného jako „orlí hnízdo“ s odhadovanou cenou okolo 40 miliónů korun) vlastní podle dřívějších mapování i několik bytových jednotek v Praze a další nemovitosti, mj. dům ve Veltrusech a chalupu v Líšném.
Souhrnnou „cenovku“ majetku odhaduje realitní makléř oslovený serverem eXtra.cz na více než 150 milionů korun (jde o hrubý odhad bez znalosti přesných dispozic).
Kontextem k „nuselské etapě“ jsou i starší investice: média zaznamenala například nákup dvou menších bytů „vedle sebe“ (celkem přes 6,4 milionů korun) či rozšiřování zázemí v Praze kvůli pracovním závazkům. Zároveň Bílá dlouhodobě rozvíjí Otvovice – od obnovy kulturního domu po komunitní projekty (spolek Srdce Otvovic), což dokládají opakované reportáže
Vrátit čas netouží
Zpěvačka Lucie Bílá je snad jen jednou z mála žen, které jsou spokojené se svou postavou a vzhledem. Štíhlou linii si udržuje každodenní chůzí na pásu, který dostala jako dárek od svého partnera Radka Filipiho. A v poslední době nevyužívá ani služeb vizážistek.
„Cítím se dobře, když si můžu líčení sama korigovat a nejsem namalovaná moc nebo naopak málo,“ říká. „Když mi bylo pětatřicet, byla jsem hezčí, ale strašně jsem si to komplikovala. Teď už se musím trochu ‘zakreslovat’, ale cítím se moc pěkně, neměnila bych,“ říká zpěvačka, která prý netouží ani po tom, ubrat si pár let. „Určitě bych nechtěla vrátit čas. Líbila se mi odpověď jedné babičky. Ptali se jí, jestli by chtěla být zase mladá, a ona na to: ‘Proč? To už jsem byla’,“ tvrdí se smíchem Bílá.
Její povolání ji často vede na cesty, a možná i proto je nejspokojenější v rodných Otvovicích. Tam si teď v podstatě vytvořila soukromou čtvrť. „Žiju tam obklopená přírodou a lidmi, které mám ráda. Navíc se mi konečně podařilo přemluvit mého bratra, aby bydlel vedle mě. Loni jsme dokončili jeho dům. A naproti žije můj tatínek, kterému jsem zrekonstruovala bydlení. Jsme tam takhle pohromadě. A teď jsem ještě ukecala svoji nejlepší kamarádku, aby žila s námi v ulici,“ chlubí se zpěvačka, která v milované obci provozuje také kulturní dům a restauraci.
Dalším místem, kde je šťastná, je její chalupa v srdci Českého ráje. „Tam to miluji. Moře mi nechybí. A když, tak na otočku. Občas tam přijet a domů. Já jsem nepřesaditelná jako Petřín, patřím sem. Neumím si představit, že bych žila v zahraničí, ale každý to má jinak.“
