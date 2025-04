"Ženy nemohou být mafiánkami na plný úvazek," myslí si Josef Klíma

To, že jmenoval samé muže, má podle něj jasný důvod. „Je to jednak o síle, a také o tom, že chlap se mafiánství věnuje na sto procent. Kdežto žena má také děti, rodinu, řeší spoustu věcí – máma je nemocná, stará, děti jsou v pubertě, třetí dítě na cestě,“ říká Klíma s tím, že ženy se ale uměly ve zločineckém prostředí prosadit jinak. Využívaly především sílu informací, se kterými dokázaly zdatně pracovat.

„Tenkrát to byly všechno jen manželky a byl to dobrý zdroj reportáží, protože když se s nimi začaly rozvádět, tak volaly a chtěly se sejít. „Všechno na něj vím, všechno na něj řeknu, i na kameru, protože on mě připravil o barák v Průhonicích.“