Samantha ze Survivoru: Polonahá způsobila skandál a skončila za mřížemi

Samantha skončila kvůli nahotě ve vězení

Samantha Prachařová má za sebou pořádně divokou minulost. Na zápase Evropské ligy se rozhodla upoutat pozornost neobvyklým způsobem – v 75. minutě vběhla na hřiště polonahá. Pořadatelé ji sice rychle zpacifikovali, ale tím její příběh neskončil. Ve vazbě dostala pokutu 800 eur. Samantha chtěla mít celou záležitost co nejrychleji za sebou. Pokutu zaplatila a doufala, že se vše vrátí do normálu, aby si mohla v klidu užívat večery za barovým pultem. Jenže do hry vstoupila osudová chyba v administrativě. Úředníci její platbu omylem přiřadili někomu jinému, což vedlo k tomu, že ji policie zatkla a poslala na 12 dní do ženské věznice.