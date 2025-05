Petr zajídá trauma z dětství, viděl, jak otec pobodal jeho matku. Chce se změnit

A to zdaleka není všechno, co Petra trápí. Se svým synem z prvního manželství se moc nestýká. „Mám ještě syna z prvního manželství. Vzali jsme se a druhý den po svatbě jsme zjistili, že je žena těhotná. To bylo moc hezké. Syn se narodil v březnu 2013, ale v únoru 2014 už byl rozvod,” vypráví posmutnělý Petr. Má za to, že jeho bývalá partnerka nechce, aby se se synem moc vídal. Prý vždy, když si o syna napíše, něco se vyskytne.

„Říkal jsem, že bych ho chtěl do péče, ale soudy jsou takové, že dají dítě do péče raději matce. Tou situací tehdy začala má tloušťka. Člověk jedl a jedl, nervy pracovaly. Tam se to odrazilo. Mě, když něco trápí, tak nikomu nic neřeknu a jídlem se dá spravit hodně věcí. Člověk se nají a pak je hned klidnější a nic neřeší," vysvětluje své špatné návyky emocionálního přejídání Petr.