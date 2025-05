Před osmi lety šokoval diváky Výměny manželek příběh Ivy a Mariana, kteří spolu zplodili dítě, sotva Iva dosáhla zákonné hranice 15 let. Budoucímu tatínkovi v té době bylo 44 let. Přestože byl Marián osočován z pedofilie, dvojice spolu vydržela dlouhých deset let a na svět přišla i druhá společná holčička. Tomu je teď ale konec a manželé se rozvádějí. A jak se zdá, klidný konec vztahu to nebude.