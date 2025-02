Drsné reakce diváků na Výměnu: Gábina má podporu, vojanda je arogantní

Zatímco Gabriela vychovává čtyři děti, Veronika se stará o jednoho syna z předchozího vztahu. Děti se staly hlavním tématem tohoto dílu a vzbudily řadu emocí. Veronika, která si musela poradit se čtyřmi dětmi najednou, se při závěrečném setkání mezi osmi očima pochválila, že vše zvládla na jedničku. Neodpustila si však několik jízlivých poznámek.

„Nemáte žádné hranice, žádnou autoritu, děcka skáčou všude. Když jsme se seznámili, tak první věc, která mě napadla, byla, že zajdu do zverimexu, koupím jim lana a budou tam lézt jako opice,“ nebrala si servítky přísná Veronika, která ostatním sotva dala prostor k vyjádření. „Vůbec nedbáte na zdraví dětí. Ku***, máte na chlast, máte na cigára,“ dodala ostře.

Gabriela se snažila svou výchovu obhájit tím, že její děti alespoň vyrůstají v láskyplném prostředí. Narážela přitom na skutečnost, že Veroničin syn působil po celou dobu výměny zakřiknutě a jako by měl strach ze svého otčíma Luboše. Veronika na to reagovala překvapivě otevřeně: „Já vím, kde je problém. Taky je to důvod, kvůli kterému možná půjdeme od sebe nebo ne.“