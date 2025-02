První rodina žije v Anglii v rodinném domku poblíž Birminghamu. Třiačtyřicetiletá Lenka je podnikatelka, její o pět let mladší partner Tonda pracuje ve stavebnictví. Společně vychovávají čtyři děti: dcery Molli (8 let), Teri (11 let), Jessi (10 let) a syna Bryana (2,5 roku), který je považován za hlavu rodiny. Do Výměny přihlásil rodinu Tonda, protože doufá, že dcery budou po této zkušenosti více oceňovat svou maminku, která je podle něj až příliš tvrdohlavá a moc dcery šetří.