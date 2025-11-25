Přeskočit na obsah
25. 11. Kateřina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Zemřela legendární Zlatovláska. Herečce Jorze Kotrbové bylo 78 let

Honza málem králem
Frantisek Filipovsky, Jorga Kotrbova, *** Local Caption *** 1977, Honza Malem Kralem, film still, filmstill,Image: 144969278, License: Rights-managed, Restrictions: Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us., Model Release: no, Pictured: Borivoj Zeman, Credit line: IFA Film / United Archives / ProfimediaFoto: Profimedia
Honza málem králem
Frantisek Filipovsky, Jorga Kotrbova, *** Local Caption *** 1977, Honza Malem Kralem, film still, filmstill,Image: 144969278, License: Rights-managed, Restrictions: Nur redaktionelle Nutzung im Zusammenhang mit dem Film. Editorial usage only and only related to the movie. Im Falle anderer Verwendungen, kontaktieren Sie uns bitte. For other uses, please contact us., Model Release: no, Pictured: Borivoj Zeman, Credit line: IFA Film / United Archives / ProfimediaFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

V pondělí 24. listopadu zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Ta se nesmazatelně zapsala do srdcí českých diváků například jako princezna Zlatovláska.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

O smrti herečky Jorgy Kotrbové, které zesnula v pondělí 24. listopadu informovala herecká asociace ve svém prohlášení. „S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. 11. 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ stojí v textu. 

dlouhe vlasy, zena
dlouhe vlasy, zena

Ukrajinka se stylizuje do princezny Lociky z pohádky Na vlásku. Vlasy si umývá hodinu

Móda a krása

„Působila v pražském Realistickém divadle a v Divadle na zábradlí. Od 14 let účinkovala ve filmu, kde vždy zaujala svým výrazným ženským typem. Mnoho diváků si ji dodnes pamatuje z pohádky Zlatovláska nebo z její první velké role ve filmu Trápení. Znali jsme ji nejen z filmového plátna, ale také díky dabingu. Její hlas provázel generace diváků. Po právu v roce 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ stojí dále v prohlášení.

Diváci ji sice jako Zlatovlásku milují, ona sama ale tvrdila, že ji tato role zničila život. Mně ten film zkazil život. pro všechny už jsem navždy byla ta Zlatovláska. Začala jsem ji nenávidět a dodnes o ní nemůžu slyšet,  řekla před lety pro Blesk. Z jejích dabingových rolí rozhodně stojí za zmínku šťabajzna major Margaret Houlihan v seriálu M.A.S.H. Naposledy se před kamerou objevila v roce 2003, a to v televizním filmu Smrt pedofila. Šlo ovšem o skutečnou výjimku. 

Reklama
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama