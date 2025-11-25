O smrti herečky Jorgy Kotrbové, které zesnula v pondělí 24. listopadu informovala herecká asociace ve svém prohlášení. „S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. 11. 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ stojí v textu.
Zemřela legendární Zlatovláska. Herečce Jorze Kotrbové bylo 78 let
V pondělí 24. listopadu zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Ta se nesmazatelně zapsala do srdcí českých diváků například jako princezna Zlatovláska.
O smrti herečky Jorgy Kotrbové, které zesnula v pondělí 24. listopadu informovala herecká asociace ve svém prohlášení. „S hlubokým zármutkem jménem rodiny oznamujeme, že nás včera 24. 11. 2025 navždy opustila významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová,“ stojí v textu.
„Působila v pražském Realistickém divadle a v Divadle na zábradlí. Od 14 let účinkovala ve filmu, kde vždy zaujala svým výrazným ženským typem. Mnoho diváků si ji dodnes pamatuje z pohádky Zlatovláska nebo z její první velké role ve filmu Trápení. Znali jsme ji nejen z filmového plátna, ale také díky dabingu. Její hlas provázel generace diváků. Po právu v roce 2021 získala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu. Loučíme se s kolegyní, která zanechala stopu v české kultuře i v paměti diváků. Děkujeme za práci, kterou obohatila naši hereckou komunitu. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ stojí dále v prohlášení.
Diváci ji sice jako Zlatovlásku milují, ona sama ale tvrdila, že ji tato role zničila život. „Mně ten film zkazil život. pro všechny už jsem navždy byla ta Zlatovláska. Začala jsem ji nenávidět a dodnes o ní nemůžu slyšet,“ řekla před lety pro Blesk. Z jejích dabingových rolí rozhodně stojí za zmínku šťabajzna major Margaret Houlihan v seriálu M.A.S.H. Naposledy se před kamerou objevila v roce 2003, a to v televizním filmu Smrt pedofila. Šlo ovšem o skutečnou výjimku.