Hollywood přišel o jednu ze svých nejvýraznějších komediálních tváří. Herečka Catherine O’Hara, kterou si diváci po celém světě nejvíc spojují s rolí Kevinovy maminky ve filmu Sám doma, zemřela v pátek ve věku 71 let. Jako první o zprávě informoval server TMZ, později ji potvrdil i její manažer. Podle vyjádření pro Variety odešla po krátké nemoci ve svém domě v Los Angeles.
Zemřela Catherine O’Hara, hvězda Sám doma a Schitt’s Creek. Bylo jí 71 let
Herečka Catherine O’Hara, kterou si diváci po celém světě pamatují jako maminku Kevina ze Sám doma a později si získala další generaci fanoušků seriálem Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve věku 71 let. Podle informací médií odešla po krátké nemoci ve svém domě v Los Angeles, zprávu potvrdil její tým.
O’Hara patřila k herečkám, které dokázaly být nezapomenutelné v každé poloze – od sitcomové nadsázky až po jemný, inteligentní humor. V posledních letech si získala obrovskou popularitu díky seriálu Městečko Schitt’s Creek, kde její Moira Roseová patřila k nejikoničtějším postavám celého projektu. Fanoušci komedií si ji pak pamatují i z filmu Nejlepší show (Best in Show), případně z dalších mockumentů, které proslavily specifický styl jejího herectví.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Sám doma: Týrání, nebo výchova k samostatnosti?
Její kariéra trvala téměř pět desetiletí. Začínala v kanadské komediální scéně, výrazně se prosadila v pořadu Second City Television (SCTV) a postupně se stala stabilní součástí americké filmové i televizní špičky. Přestože měla na kontě řadu oceňovaných rolí, nejširší publikum si ji navždy spojí právě s filmovou sérií Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku, kde ztvárnila zoufalou, ale odhodlanou maminku, která udělá cokoli, aby se dostala zpátky ke svému synovi.