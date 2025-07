Julian McMahon zemřel ve středu ve svém domě na Floridě po utajovaném boji s rakovinou. Bylo mu 56 let. S herectvím začínal v roce 1990 v australském seriálu Home and Away, později zamířil do Hollywoodu. Proslavila ho role démonického Cola Turnera ve třech řadách seriálu Čarodějky.

Velký úspěch zaznamenal také díky roli v seriálu Plastická chirurgie s. r. o., který si vysloužil osmnáct nominací na cenu Emmy. Jako padouch Dr. Doom se objevil i ve dvou filmových adaptacích Fantastické čtyřky režiséra Tima Storyho z let 2005 a 2007. Zahrál si rovněž po boku Sandry Bullockové ve filmu Předtucha či s Brucem Willisem v akčním snímku RED. Naposledy se objevil v dramatu The Surfer z roku 2024, které mělo premiéru v půlnoční sekci festivalu v Cannes.