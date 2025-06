Ze strachu o syna vypadaly Michaele Tomešové skoro všechny vlasy

„Nebylo mu dobře a měli jsme podezření, jestli nemá něco v hlavě. Naštěstí to bylo všechno v pořádku, jednalo se pouze o reakci na léky. Ale stres to byl velký a vlasům to dalo zabrat. Ale teď už beru vše, co mi bylo doporučeno, a začínají zase hezky růst. A hlavně si říkám, že mám dvě krásné zdravé děti – a nic není důležitější. Vlasy dorostou,“ říká Michaela s úlevou. Přesto to pro ni bylo varovným signálem a ona se rozhodla trochu změnit své životní tempo, které bylo do té doby opravdu vysoké.