„Vzala jsem si dvoje kalhotky, slovník a odešla z domova.“ Paulová o lásce, která vydržela půl století

Patří mezi nejstálejší dvojice českého showbyznysu. Jana Paulová a Milan Svoboda spolu sdílejí život už několik desetiletí a jejich vztah prošel mnoha zkouškami. „Zažili jsme krásné i těžké chvíle, ale nic nás nerozdělilo,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro Aha!. „Milana miluju pořád stejně a myslím, že z jeho strany je to podobné,“ dodala s úsměvem.
Reklama
Začátky plné zvratů
Jana se s Milanem seznámila v první polovině 70. let. Od roku 1973 pravidelně navštěvovala jeho koncerty a brzy mezi nimi přeskočila jiskra. „On se o mě pokoušel několikrát, až v tom roce 1975 se mu to povedlo,“ vzpomíná. První schůzka ale skončila menším skandálem. „Měli jsme první rande, loučili jsme se před domem a maminka z projíždějícího auta viděla, jak se s nějakým dlouhovlasým člověkem pusinkuju. Přišla jsem domů a ona mi vynadala do ku*ev…,“ prozradila herečka v talk show Všechnopárty.
Reakce doma byla bouřlivá. „Já jsem druhý den odešla z domova. Hrál se tady Davis Cup, my jsme dostali lístky na Štvanici – a maminka mi řekla: S kým tam jdeš? A já jsem řekla, že se Svobodou. A ona: To nepůjdeš! Já jsem se vzepřela, že půjdu. Vzala jsem si dvoje kalhotky, anglicko-český slovník a odešla jsem z domova,“ popisuje s úsměvem. „Asi dva týdny jsme byli u Milanových rodičů, kteří byli na horách. Pak nám Ondra Soukup půjčil byt po své tetě,“ dodala.
Reklama
Otcova podpora a svatba
Zatímco maminka, herečka Eva Šenková, si představovala pro dceru jiného partnera, otec František Paul byl tolerantnější. „Tatínek byl svolnej, maminka si spíš představovala někoho jiného, asi se jí nelíbilo, jak vypadal. Nosil dlouhý vlasy, byl jazzový muzikant, tak si ke mně možná představovala nějakého právníka nebo lékaře, nevím vlastně koho. Ale když pak Milana poznala, tak začala být ráda,“ dodala Paulová.
Po dvou letech vztahu přišla svatba – v roce 1977 si řekli ano. „Teď jsme měli výročí našeho seznámení, ale vzali jsme se až dva roky poté, takže zlatá svatba nás ještě čeká. Říkali jsme si, že bychom si to znovu slíbili, že bychom obnovili slib, ale vzhledem k tomu, že jsme oba tak nespolečenský a organizačně neschopní, tak jsem zvědavá, jestli k tomu vlastně dojde. Ale nápad je to hezkej,“ směje se herečka.
Dcery na druhém konci světa
Manželé mají dvě dcery – Anežku (37) a Adélu (47). Anežka žije s rodinou na Normanských ostrovech, zatímco starší Adéla zakotvila v Indii. „Několikrát jsme za ní s manželem byli,“ říká Jana. „Naštěstí existují různé možnosti přes internet, takže se vidíme a jsme v kontaktu.“ Dlouholetý vztah plný respektu, humoru i tolerance tak herečka s úsměvem shrnuje: život po boku jazzového hudebníka nebyl vždy snadný, ale o to opravdovější.
Mohlo by vás zajímat: Někoho štáb naháněl pro pražských barech, někoho na place mučili nudlovou polévkou
Mohlo by vás zajímat
Reklama