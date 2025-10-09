Dvacetiletá Dominique Alagia se na sociálních sítích pochlubila novým domovem – a při prohlídce zrekonstruovaného bytu se neubránila slzám dojetí. Mladá influencerka, která začala tvořit obsah už v raném věku, si díky obrovské komunitě sledujících vybudovala kariéru, jež jí umožnila dosáhnout na věci, o nichž její vrstevníci často jen sní. Jednou z nich je i vlastní byt, který nechala kompletně proměnit pod dohledem profesionálních designérů.
Reklama
„Potřebovala jsem kompletně zařídit a navrhnout můj nový byt,“ svěřila se fanouškům s tím, že projekt svěřila expertům a sama na čas odjela na měsíční pobyt do Koreje. Po návratu ji čekal hotový interiér – a velké překvapení. „Do poslední chvíle jsem vůbec netušila, jak bude byt vypadat. Byl to pro mě velký den plný očekávání a… výsledek předčil všechna má přání. Bylo to to nejkrásnější překvapení, které jsem si mohla přát, a rozhodně stálo za to čekat!“ napsala k sérii snímků a videí ze svého nově zútulněného útočiště.
Nový interiér je sjednocený v neutrální paletě – převládají šedé a tlumené tóny, které prostoru dodávají čistý, elegantní a lehce luxusní charakter. Styl se promítá napříč celým bytem: od obývací části, přes ložnici až po pracovnu. „Jsem jim neskutečně vděčná, protože nejenže vytvořili nádherný prostor, ale hlavně ze čtyř stěn udělali můj domov. A návrat do takového místa byl ten nejkrásnější moment,“ doplnila spokojeně Dominique, která se o svůj velký den podělila s komunitou, jež ji provází od začátků.
Reklama
Hejty za „exotický“ look i Asiatku
Na sociálních sítích patří mezi nejviditelnější české tvůrce, ale spolu s obrovským dosahem souvisí i druhá strana mince. Místo pochval a srdíček čelí Alagia také přívalu kritiky a nepříjemných komentářů. V poslední době si anonymové berou na mušku hlavně její make-up – jednou jí vyčítají „exotickou“ stylizaci, jindy zase, že se líčí „jako jemná Asiatka“. Dominique se proto rozhodla ozvat a promluvila o tom otevřeně v tiktokovém videu. „Je těžké najít sama sebe, když vás sledují tisíce lidí a řeší každou vaši chybu. A někdy ani ne chybu, ale prostě každý váš krok,“ svěřila se.
Zároveň zdůraznila, že se stále vyvíjí a hledá vlastní styl, stejně jako její vrstevníci. „Všechno je to normální, protože já nejsem robot, jsem člověk jako všichni ostatní,“ dodala. Přesto přiznává, že tlak okolí na ni dopadá mnohem silněji, než se může navenek zdát. „Myslím si, že člověku, který dospívá, to ještě více zamotá hlavu a pak se ztratí mnohem víc. Je těžké vrátit se zpátky tam, kde jsi byl, a tvoje jiskra postupně zmizí. Díváš se do zrcadla a vlastně ani nevíš, kdo tam stojí,“ popsala.
Ačkoli je v centru pozornosti od raného věku, negativní reakce ji stále zraňují. „Je to fakt těžké, mám to v hlavě, pláču kvůli tomu každý den a řeším to intenzivně. Myslím, že by se tomu měla dát stopka,“ řekla se slzami v očích.
Mohlo by vás zajímat: Dům si nemohla dovolit, tak se přestěhovala do kůlny
Mohlo by vás zajímat
Reklama