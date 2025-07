"Všechno je o nastavení hlavy a priorit", říká o svém vztahu k alkoholu Vignerová

Její manžel si občas alkohol dopřeje. „Myslím, že i Petr se hodně umírnil. Pije alkohol, ale s mírou. Srovnala jsem si to v hlavě a nemám problém ho doprovázet na akce, kde se pije, nebo trávit čas s někým, kdo pije. Neláká mě dát si jednu skleničku, protože mě nikdy jedna nestačila," poznamenala s úsměvem.

Se závislostí na alkoholu se dokázala vypořádat i díky podpoře manžela a nejbližších. „Všechno je o nastavení hlavy a priorit. Mně se to podařilo,“ říká Aneta Vignerová. Nedávno ji režisér Jan Hřebejk obsadil do seriálu podle scénáře Martiny Formanové. „Je to profese, kterou jsem znala jen z dálky, ale ohromně mě to baví. Já doufám, že mě třeba do něčeho obsadí Petr," dodala Vignerová.