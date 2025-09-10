Ikona počasí
„Vrátili se k sobě,“ práskla Agáta Hanychová na Evu Decastelo a jejího manžela Reného

Eva a René DecasteloFoto: Pavel Machan / CNC / Profimedia
Kateřina Potyšová
Jsou to tři roky, co herečka Eva Decsatelo oznámila rozchod s otcem svých dvou dětí, scenáristou Reném Decastelo. Jak nyní prozradila její kamarádka Agáta Hanychová, dvojice se k sobě po čase vrátila.

Dlouho se zdálo, že jsou Eva Decastelo a René Decastelo dokonalý pár. Pak jako blesk z čistého nebe přišel v roce 2022 rozchod. Po čase si oba dva našli nové partnery a vypadalo to, že kapitolu společného života definitivně uzavřeli. René se zamiloval do Evy Korniové Jung a Eva vytvořila pár s fotografem Tomášem Třeštíkem. 

Jenže ani jedna z těchto lásek nevydržela. „Ano, je pravda, že už spolu chvilku nejsme. Nějak nám na sebe nezbýval čas. Ukázalo se, že asi příprava denního seriálu není úplně kompatibilní se vztahem,“ řekl minulý rok v listopadu pro Extra.cz scenárista k rozchodu. A jen o pár měsíců později se veřejnost dozvěděla i o rozchodu Evy a Tomáše Třeštíka. „Byl to s Tebou strašně krásnej kus života. Díky za vše, jsi úžasná ženská, Evo,“ napsala fotograf na sociální sítě. Od té doby se Eva ani René ke svému milostnému životu nevyjadřovali. Jenže to za ně udělala Agáta Hanychová.

Ta totiž neudržela tajemství a v podcastu, který má společně s Ornellou Koktovou, svou kamarádku překvapila. „Chceš říct drb? Slyšela jsem, že se k sobě Eva a René vrátili. Mám to z důvěryhodnýho zdroje," řekla s úsměvem na tváři v díle, který podle všeho předtáčely už před prázdninami, a tak pokud je informace pravdivá, Decastelo se k manželovi vrátila už před několika měsíci. Spolu s Ornellou pak probraly i to, jak se manželé před třemi lety rozešli.

„Myslím, že ji opustil on a ještě nějak ošklivě. Začal si s nějakou tou jejich kamarádkou. Vypadá jako superlesba, byla to koučka nějakýho sportu, měla sama děti,“ nebrala si servítky Hanychová. „Vždycky mi byla nesympatická a on docela kydal na Evu hnus. Eva byla vždycky taková decentní a nikdy se k rozchodu nevyjadřovala. Ani k nám nepřišla, protože je moje kámoška a ví, že by se tady řekly věci, který nechce,“ řekla Agáta, která o Evu Decastelo jako hosta jejich podcastu velmi stála. Návrat k manželovi své kamarádce přeje. Ostatně i ona sama má s podobnou situací zkušenost, když si po letech odloučení vzala Miroslava Dopitu, se kterým má syna Kryšpína. Neodpustila si ani rýpnutí do Decastelina bývalého partnera. „Lepší než Tomáš Třeštík, ten je komplikovanej. Přijde mi, že hodně myslí sám na sebe, takovej ‚jájínek‘,“ uzavřela téma Hanychová.

