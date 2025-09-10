„Vrátili se k sobě,“ práskla Agáta Hanychová na Evu Decastelo a jejího manžela Reného

„Myslím, že ji opustil on a ještě nějak ošklivě. Začal si s nějakou tou jejich kamarádkou. Vypadá jako superlesba, byla to koučka nějakýho sportu, měla sama děti,“ nebrala si servítky Hanychová. „Vždycky mi byla nesympatická a on docela kydal na Evu hnus. Eva byla vždycky taková decentní a nikdy se k rozchodu nevyjadřovala. Ani k nám nepřišla, protože je moje kámoška a ví, že by se tady řekly věci, který nechce,“ řekla Agáta, která o Evu Decastelo jako hosta jejich podcastu velmi stála. Návrat k manželovi své kamarádce přeje. Ostatně i ona sama má s podobnou situací zkušenost, když si po letech odloučení vzala Miroslava Dopitu, se kterým má syna Kryšpína. Neodpustila si ani rýpnutí do Decastelina bývalého partnera. „Lepší než Tomáš Třeštík, ten je komplikovanej. Přijde mi, že hodně myslí sám na sebe, takovej ‚jájínek‘,“ uzavřela téma Hanychová.