Vrah Simony Monyové je po 14 letech na svobodě. „Budeme obezřetní," říká syn Dominik

„Můj psychopat se sem dvakrát vloupal, vyrazil dvoje dveře. Mě před Šimonem zmlátil a znásilnil. Museli jsme mít doma bodyguarda a teď máme všude alarm napojený na security službu. Šimon se i přesto hrozně bojí,“ zněla jedna ze zpráv, které Monyová napsala svému kamarádovi. Když 3. srpna 2011 Boris Ingr zazvonil u domu Simony Monyové v Brně s tím, že chce uložit jejich společného syna ke spánku, manželství známé spisovatelky už procházelo rozvodem. Za sebou měla roky psychického i fyzického týrání a sexuálního násilí, o nichž se odrážely motivy i v jejích knihách. Byla to její tichá prosba o pomoc, kterou tehdy nikdo nerozpoznal. Po prudké hádce Ingr sáhl po noži a zasadil Monyové šest bodných ran. Poté se pokusil o sebevraždu skokem z okna, ale utrpěl jen lehká zranění. Před soudem, jenž ho odsoudil k 15 letům vězení, nikdy vinu nepřiznal. Trest mu měl skončit v srpnu 2026.
Soud rozhodl o jeho podmínečném propuštění s ohledem na vážné zdravotní problémy, přičemž má podle informací trpět onkologickým onemocněním, o čemž informoval server tn.cz. Muž byl zachycen, když opouštěl onkologickou ambulanci Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Působící vyhublým dojmem, avšak s úsměvem, přiznal, že radost z odchodu z vězení mu kazí právě jeho nemoc. Prostřednictvím TV Nova vzkázal rodině Simony Monyové, že se nemusí obávat jakéhokoli kontaktu z jeho strany, protože jeho hlavním cílem je nyní zotavit se po zdravotní stránce. Proč muž, který připravil tři syny o mámu, navštívil radiologii není zcela jasné. „Informace o zdravotním stavu odsouzených nemohu bez jejich souhlasu sdělovat,“ řekla Blesku mluvčí kuřimské věznice Pavla Kuchařová.
Pro pozůstalé byla zpráva nečekaná
„Obecně přece platí, že se u takto závažných násilných činů, zejména vražd, rodina oběti předem informuje, aby se mohla na situaci alespoň částečně připravit,“ zdůraznil syn Dominik v rozhovoru pro Blesk.cz. „Řekli nám, že ho propouštějí z vážných zdravotních důvodů. O to větší překvapení přišlo, když byl zachycen, jak odchází z ambulantního vyšetření s úsměvem,“ dodal s tím, že pochybnosti jsou na místě. Tři synové Simony Monyové, z nichž nejmladší je synem Borise Ingra, opakovaně uvedli, že s odsouzeným vrahem nechtějí mít nikdy nic společného. Na otázku, zda věří, že Ingr svůj slib – nekontaktovat rodiny Monyové dodrží, Dominik na chvíli zaváhal. „Nezbývá nám nic jiného než doufat, že tentokrát mluví pravdu. Přesto budeme obezřetní. Není to zrovna dobrý pocit, když víme, že se může pohybovat někde poblíž,“ uzavřel syn zavražděné spisovatelky.
Pět neúspěšných pokusů o podmínečné propuštění
Během pobytu za mřížemi podal Ingr celkem pět žádostí o podmínečné propuštění, přičemž poslední směřovala k soudu letos v lednu. Ani tehdy ale neuspěl – soudkyně jeho návrh zamítla, i když měl na kontě pochvaly od dozorců a velkou část trestu si už odseděl. „Zjistil jsem, že se mě příbuzní stále bojí. Proto žádám o dřívější propuštění, byl by to pro ně signál, že už nejsem nebezpečný,“ uvedl před soudem. Ten však upozornil, že se sám odhlásil z programu určeného pro pachatele násilné trestné činnosti, a proto mu žádost nevyhověl. Podle rozhodnutí soudu Ingr nesplnil žádné z uložených podmínek, které měly zajistit, aby už nepředstavoval hrozbu pro své okolí. Nepokračoval v terapii na zvládání agrese a odmítl účast na sezeních pro osoby se závislostí na alkoholu.