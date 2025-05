Veronika Žilková jezdí na černo a utíká před revizory. "Je to sport," říká pobaveně

„Když mě chytnou, tak to zaplatím, ale většinou mě nechytnou, protože utíkám rychle. A děti vždycky říkaly – maminko, prosím tě, kup si ten lístek, my se tak stydíme, jak běháme. Ale když jsem jela s dětma, tak jsem ho kupovala, a když s někým jedu, tak ho taky koupím, abych ho nepřivedla do trapný situace, ale mě hrozně baví to přebíhání z vagonu do vagonu před těma revizorama," popsala Žilková, která prý ale poslední dobou seká latinu a dokonce si koupila roční kupon, protože teď často cestuje s vnoučaty. Jen ji trochu mrzí, že v jejím věku ji už tak často nekontrolují, protože se domnívají, že má nárok na jízdu zdarma.