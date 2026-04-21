Herečka Veronika Freimanová se dlouhodobě angažuje v akcích podporujících prevenci rakoviny, stejně tak jako řada dalších známých tváří. Až dosud ale nikdo netušil, že s touto zákeřnou nemocí má svou vlastní bolestnou zkušenost. O tom, co prožila, promluvila v pořadu České televize Galerie Selfie.
Veronika Freimanová poprvé promluvila o rakovině: Zachránila ji intuice i lékařka
Herečka Veronika Freimanová roky mlčela o děsivé zkušenosti, která ji mohla stát život. Až nyní přiznala, že sama čelila rakovině – a rozhodly doslova vteřiny a zvláštní vnitřní pocit.
Herečka Veronika Freimanová se dlouhodobě angažuje v akcích podporujících prevenci rakoviny, stejně tak jako řada dalších známých tváří. Až dosud ale nikdo netušil, že s touto zákeřnou nemocí má svou vlastní bolestnou zkušenost. O tom, co prožila, promluvila v pořadu České televize Galerie Selfie.
„Po skoro dvaceti letech mohu říct, že mi Mirka prodloužila život a že prevence má smysl. „Jestli někomu dodám odvahu a naději, mělo smysl o tom mluvit,“ řekla o své kamarádce, lékařce Miroslavě Skovajsové. Díky tomu, že se jí před lety svěřila do péče, si dost možná herečka zachránila život. V pořadu se rozpovídala i o tom, co ji k lékařce přivedlo a jak přišla na to, že s jejím tělem není něco v pořádku. Nešlo totiž o zrovna typický průběh. „Já jsem najednou uprostřed hry měla takový špatný pocit. Měla jsem prostě jenom pocit, nic jsem si nenahmatala, byl to jenom pocit. A najednou jsem zjišťovala, co to vlastně obnáší,“ řekla Freimanová.
Naštěstí tenkrát věřila své intuici a rozhodla se celou věc prověřit. „Když jsem měla ten pocit, tak jsem chtěla slyšet, že je to blbost. Ale nebýt mé kamarádky Mirky, tak bych to asi řešila mnohem později a dopadlo by to mnohem hůře,“ zavzpomínala na dobu před dvaceti lety, kdy se to celé odehrálo. „Až ta nemoc mě naučila důvěřovat sama sobě a těm pocitům. Takže všechno zlé je pro něco dobré,“ dodává vděčně.
„Co se týká rakoviny, čas je luxus. Pokud někomu lékaři diagnostikují rakovinu prsu, ale i jakýkoli jiný nádor, je potřeba okamžitě jednat, protože někdy můžou být důležité ne týdny, ale i dny,“ zdůraznila před časem. „Jsem ráda, že jsem svou tvář propůjčila dnes již neexistující telefonní lince, na niž se kdokoliv mohl ohledně rakoviny obrátit o pomoc. Jako tvář této linky jsem se v minulosti účastnila různých akcí s ní spojených – zvedala jsem telefony volajících, absolvovala jsem pochod proti rakovině prsu,“ uzavřela důležité téma.