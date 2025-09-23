Cesta Veroniky Freimanové k herectví byla celkem přímá. Dcera operního režiséra a pedagoga pražské HAMU Přemysla Freimana začínala v dramatickém kroužku, v patnácti přešla do divadla Křesadlo a po dvou letech na ekonomické škole zamířila na konzervatoř. Do roku 1995 hrála dlouhá léta v Činoherním klubu.
