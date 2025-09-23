Ikona počasí
Od naivní učitelky ze Sněženek a machrů po ráznou dámu. Veronika Freimanová slaví 70 let

Veronika Freimanová
Veronika FreimanováFoto: Profimedia.cz
Veronika Freimanová
Veronika FreimanováFoto: Profimedia.cz

Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Česká herečka Veronika Freimanová se proslavila rolemi princezen, matek i babiček. Na svém kontě má stovky rolí nejen ve filmu a v televizních seriálech, ale také v divadle. Dcera režiséra a kunsthistoričky dnes slaví své 70. narozeniny. Její skutečný věk by jí hádal málokdo.

Cesta Veroniky Freimanové k herectví byla celkem přímá. Dcera operního režiséra a pedagoga pražské HAMU Přemysla Freimana začínala v dramatickém kroužku, v patnácti přešla do divadla Křesadlo a po dvou letech na ekonomické škole zamířila na konzervatoř. Do roku 1995 hrála dlouhá léta v Činoherním klubu.

Veronika Freimanová
Veronika Freimanová

Veronika Freimanová prochází těžkým obdobím. Přišla o maminku i milovanou tchyni

Celebrity

U filmu nejprve dostávala dětské role a hrávala princezny v pohádkách. Do širšího povědomí veřejnosti se však dostala rolí učitelky Hanky v oblíbeném českém filmu Sněženky a machři (1982). Následovaly desítky televizních filmů a také seriály jako Hříchy pro pátera Knoxe, Náměstíčko, Četnické humoresky a především seriál Vyprávěj. V posledních letech se objevila také v První republice, Modrém kódu či Strážmistrovi Topinkovi.

Z filmového plátna je známá také jako matka ze Snowboarďáků a Rafťáků, také z filmu Metanol nebo z novější pohádky Princezna zakletá v čase. Veronika Freimanová dlouhodobě působí v Divadle Bez zábradlí. Je podruhé vdaná, za architekta Vladimíra Boučka, z prvního manželství s režisérem Jaroslavem Brabcem má dvě dcery. Freimanová tvrdí, že za svůj mladistvý vzhled nejvíc vděčí babičce, jež se dožila 104 let.

Připomeňte si její nejslavnější role.


