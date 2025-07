"Věci o sexu jsem se naučila během natáčení seriálu Hra o trůny," říká Sophie Turner

„Možná jen letmo pár dílů. Takže vám asi ani pořádně neřeknu, co a jak. Vím vlastně stoprocentně jen to, co přesně tam, co se týká sexu, dělala moje postava. A musím říct, že to nebylo nic hezkého,“ vzpomíná na etapu svého života, která ji velmi výrazně ovlivnila. „Kdybych měla popsat, o čem Hra o trůny je? Tak dobře. V podstatě je to o znepřátelených rodinách, které bojují o trůn. A jsou tam taky draci… A to je asi tak všechno,“ dodala se smíchem.