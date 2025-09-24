Ikona počasí
Tomu neuvěříte: Jak opravdu vypadaly slavné scény před a po použití efektů?

Harry Potter a Kámen mudrců
Harry Potter a Kámen mudrců
Harry Potter a Kámen mudrců
Harry Potter a Kámen mudrců
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zajímalo vás někdy, jak moc je film skutečný a jak moc dotvořený vizuálními efekty? Tyto fotky vám napoví.

Moderní filmy se od těch staršího data neskutečně liší a můžou za to hlavně vizuální efekty. Všechno vypadá tak reálně hořící budovy, zmrzačený obličej, a přitom je to jen práce těch, kteří se těmto efektům věnují. Vizuální efekty se používají ve chvíli, kdy by vytvoření scény bylo příliš nákladné stavba středověkého hradu nebo například naprosté zničení města. K natočení filmu už není potřeba nic víc než zelené plátno a herci. Výhoda je, že se dá natočit naprosto cokoliv, co si jen dokážeme představit.

Na Instagramu vznikl účet Movies effects, který sbírá filmové scény před a po použití vizuálních efektů. Přinášíme vám ta nejlepší z nich.

Prohlédněte si galerii.

