Moderní filmy se od těch staršího data neskutečně liší a můžou za to hlavně vizuální efekty. Všechno vypadá tak reálně – hořící budovy, zmrzačený obličej, a přitom je to jen práce těch, kteří se těmto efektům věnují. Vizuální efekty se používají ve chvíli, kdy by vytvoření scény bylo příliš nákladné – stavba středověkého hradu nebo například naprosté zničení města. K natočení filmu už není potřeba nic víc než zelené plátno a herci. Výhoda je, že se dá natočit naprosto cokoliv, co si jen dokážeme představit.
Na Instagramu vznikl účet Movies effects, který sbírá filmové scény před a po použití vizuálních efektů. Přinášíme vám ta nejlepší z nich.
