„Vážený soude…“ Dopis, který má uzavřít oddlužení Veroniky Gajerové

Herečka Veronika Gajerová se po letech dluhů dočkala verdiktu soudu. Co rozhodlo o konci oddlužení, proč během covidu pracovala mimo obor a jaké výhrady vznesl jeden z věřitelů? Přinášíme detaily i její vlastní slova.

Jak dříve uváděl deník Aha!, Veronika Gajerová od roku 2020 splácela 3 201 631 korun celkem 41 věřitelům. Insolvenčnímu správci Pavlu Fabiánovi posílala každý měsíc stanovených 6300 korun, které správce následně rozděloval mezi věřitele. Ve finále soudu doručil závěrečnou zprávu, podle níž herečka splnila všechny podmínky k ukončení oddlužení. „Dlužnice plní povinnosti dle schváleného splátkového kalendáře. Insolvenční správce má vzhledem k výši příjmů dlužnice za to, že vynakládá dostatečné úsilí k uspokojení svých věřitelů,“ uvedl v minulosti ve svém pravidelném hlášení.

Gajerová o dluzích: Zalévala květiny, aby splácela, co si půjčila i od kolegyň

Celebrity

Už na jaře se však soudu ozvala společnost Bohemian Faktoring, u níž měla herečka rovněž závazek, a namítala, že dlužnice uhradila příliš málo. Insolvenční správce se přesto postavil na stranu Gajerové. Ta soudu ve svém vysvětlujícím dopise popsala, čím v posledních letech prošla: „Vážený soude, v průběhu celé doby oddlužení jsem vynakládala maximální úsilí, abych splnila své zákonné povinnosti. Jsem herečka a během pandemie covidu-19 byla má profese vážně zasažena – divadla byla uzavřena, a já jsem zůstala bez možnosti vykonávat své povolání,“ uvedla mimo jiné. Dále dodala: „Abych mohla i nadále plnit závazky v insolvenci a zároveň uživit své děti, nastoupila jsem na tři roky jako květinářka. V tomto zaměstnání jsem i přes nízké příjmy pokračovala ve splácení dle svých možností."

Společnost Bohemian Faktoring ve svém oficiálním stanovisku uvedla, že samotné splácení minimální částky stanovené zákonem automaticky neznamená, že dlužnice plní své závazky. „Ve věci musíme trvat na tom, že pouhé spokojení se s tím, že je hrazena splátka v minimální výši dle § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, neznamená sama o sobě, že dlužník plní svoje povinnosti. Stejně tak v případech, kdy je splátka sice vyšší, ale dluhová minulost dlužníka vygenerovala tak vysoký přihlášený dluh, že uspokojení věřitelů je stále v procentech minimální,“ uvádí dokument. Společnost zároveň naznačuje, že by na konci insolvenčního řízení mohla nesouhlasit s případným osvobozením herečky od zbývající části dluhů.

Půjčky od kolegyň

Po rozchodu s režisérem Petrem Kracikem zůstala Veronika Gajerová sama na výchovu dvou malých dětí – syna Kryštofa a dcery Elišky. Finanční situace byla náročná a herečka si začala půjčovat, kde se dalo. Nejen u bank a nebankovních institucí, ale také u svých přátel a kolegů z branže. Podle oficiálních dokumentů například dluží 25 000 korun herečce Daně Morávkové a přibližně 50 000 korun Denise Nesvačilové. Tím se rozjela spirála zadlužení, která ji dovedla až k insolvenčnímu řízení.

