„Vážený soude…“ Dopis, který má uzavřít oddlužení Veroniky Gajerové

Jak dříve uváděl deník Aha!, Veronika Gajerová od roku 2020 splácela 3 201 631 korun celkem 41 věřitelům. Insolvenčnímu správci Pavlu Fabiánovi posílala každý měsíc stanovených 6300 korun, které správce následně rozděloval mezi věřitele. Ve finále soudu doručil závěrečnou zprávu, podle níž herečka splnila všechny podmínky k ukončení oddlužení. „Dlužnice plní povinnosti dle schváleného splátkového kalendáře. Insolvenční správce má vzhledem k výši příjmů dlužnice za to, že vynakládá dostatečné úsilí k uspokojení svých věřitelů,“ uvedl v minulosti ve svém pravidelném hlášení.