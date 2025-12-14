Přeskočit na obsah
14. 12. Lýdie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Vánoce podle Marty Jandové: Pečicí maraton, narvané bedny a nepovedený nákup dárku

Marta Jandová
Marta JandováFoto: Profimedia
Marta Jandová
Marta JandováFoto: Profimedia
Petra Holakovská

Pro někoho je advent časem zklidnění. Pro zpěvačku a moderátorku Martu Jandovou představuje období, kdy její domov propuká v malou vánoční říši. „Prožívám to naplno,“ směje se a dodává: „Ale pořád mám pocit, že ten opravdový vánoční pocit ještě nepřišel. Všude ho vidím, skoro se ho dotýkám, ale uvnitř na něj ještě čekám.“

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Kdo by čekal, že Martě k výzdobě stačí pár dekorací, ten by byl na omylu. Vánoce u ní začínají ještě před oficiálním zahájením adventu. Letos byla dokonale připravena už 29. listopadu, kdy vytáhla ze sklepa čtyři obrovské krabice plné dekorací a dalších vánočních nezbytností.

Marta Jandová
Marta Jandová

"Umělé oplodnění by u mě mohlo vyvolat rakovinu," říká Marta Jandová

Celebrity

„Uvnitř je úplně všechno – vánoční povlečení, polštářky, huňaté svetry, tematická pyžama, ponožky, dokonce i prstýnky či náušnice s vánočními motivy,“ vypráví a dodává: „Za ty roky se to prostě nasbíralo. A 30. listopadu už všechno svítilo,“ říká s úsměvem.

Advent na cestách a hon na vánoční náladu

Přestože je Marta dokonale připravená, přiznává, že se k ní letos vánoční atmosféra dostavuje pomaleji. Možná za to může fakt, že obě adventní neděle rodina strávila odděleně – manžel byl v Londýně, ona pracovně v Německu. „Přijela jsem domů pozdě, zapálili jsme dvě svíčky a šli spát. Takže to zatím nebyla ta typická rodinná adventní idyla,“ přiznává.

Reklama

Pečicí maraton: kamarádky, rodina i domácí vánočka

Co ale Marta neošidila, je pečicí maraton, který každoročně pořádá s kamarádkami, rodinou i o samotě. Pečení je pro ni předvánoční terapií. „Každý rok se scházíme s kamarádkami. Už šestým rokem. Upečeme kolem šesti druhů a u toho všechno probereme,“ směje se.

Letos ji navíc čeká pečení s rodinou: „V sobotu peču sama, v neděli s kamarádkami a v pondělí mě čeká pečení s dcerou, první sestrou a první macechou.“ Kromě klasického cukroví se letos pouští i do domácí vánočky a pistáciových vosích hnízd. A kdo je oficiálním degustátorem? Její tchán, který bydlí o patro níž. „Miluje sladké, takže je ideální testovací publikum,“ dodává.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Herečka z Ordinace odhalila soukromí: Vánoce budou ve znamení hned několika prvenství

jandova
Marta Jandová
Foto: Profimedia

Vánoce v Praze: klid, rodina a Stranger Things

Po 18. prosinci Marta přepíná do volnějšího režimu. S manželem letos zůstávají doma v Praze a plán mají jednoduchý: odpočívat. Chystají se projít Prahu tak, jak to během roku nestíhají – zastavit se na Novém Světě, jít bruslit, zahrát si deskovky, PlayStation a konečně zkouknout poslední díly Stranger Things. „Chceme dlouho spát a nic neřešit. Prostě rodinné Vánoce, jak mají být,“ říká.

Dárky? Hlavně zážitky

Jak je to v rodině zpěvačky s dárky? Překvapivě – letos je téměř vše nakoupeno. Některé dokonce už od října. Ne vždycky se to ale vyplatí. „Koupila jsem elektroniku a během Black Friday byla o tři tisíce levnější. To mě fakt naštvalo,“ přiznává. Jinak nejraději dává zážitky a společně strávený čas. „Materiálních věcí máme dost. Takže buď něco k našim koníčkům, nebo něco, co můžeme prožít jako rodina,“ uzavírá.

Zdroje: Autorský text, Instagram Marty Jandové

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama