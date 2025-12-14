Kdo by čekal, že Martě k výzdobě stačí pár dekorací, ten by byl na omylu. Vánoce u ní začínají ještě před oficiálním zahájením adventu. Letos byla dokonale připravena už 29. listopadu, kdy vytáhla ze sklepa čtyři obrovské krabice plné dekorací a dalších vánočních nezbytností.
Vánoce podle Marty Jandové: Pečicí maraton, narvané bedny a nepovedený nákup dárku
Pro někoho je advent časem zklidnění. Pro zpěvačku a moderátorku Martu Jandovou představuje období, kdy její domov propuká v malou vánoční říši. „Prožívám to naplno,“ směje se a dodává: „Ale pořád mám pocit, že ten opravdový vánoční pocit ještě nepřišel. Všude ho vidím, skoro se ho dotýkám, ale uvnitř na něj ještě čekám.“
Kdo by čekal, že Martě k výzdobě stačí pár dekorací, ten by byl na omylu. Vánoce u ní začínají ještě před oficiálním zahájením adventu. Letos byla dokonale připravena už 29. listopadu, kdy vytáhla ze sklepa čtyři obrovské krabice plné dekorací a dalších vánočních nezbytností.
„Uvnitř je úplně všechno – vánoční povlečení, polštářky, huňaté svetry, tematická pyžama, ponožky, dokonce i prstýnky či náušnice s vánočními motivy,“ vypráví a dodává: „Za ty roky se to prostě nasbíralo. A 30. listopadu už všechno svítilo,“ říká s úsměvem.
Advent na cestách a hon na vánoční náladu
Přestože je Marta dokonale připravená, přiznává, že se k ní letos vánoční atmosféra dostavuje pomaleji. Možná za to může fakt, že obě adventní neděle rodina strávila odděleně – manžel byl v Londýně, ona pracovně v Německu. „Přijela jsem domů pozdě, zapálili jsme dvě svíčky a šli spát. Takže to zatím nebyla ta typická rodinná adventní idyla,“ přiznává.
Pečicí maraton: kamarádky, rodina i domácí vánočka
Co ale Marta neošidila, je pečicí maraton, který každoročně pořádá s kamarádkami, rodinou i o samotě. Pečení je pro ni předvánoční terapií. „Každý rok se scházíme s kamarádkami. Už šestým rokem. Upečeme kolem šesti druhů a u toho všechno probereme,“ směje se.
Letos ji navíc čeká pečení s rodinou: „V sobotu peču sama, v neděli s kamarádkami a v pondělí mě čeká pečení s dcerou, první sestrou a první macechou.“ Kromě klasického cukroví se letos pouští i do domácí vánočky a pistáciových vosích hnízd. A kdo je oficiálním degustátorem? Její tchán, který bydlí o patro níž. „Miluje sladké, takže je ideální testovací publikum,“ dodává.
Vánoce v Praze: klid, rodina a Stranger Things
Po 18. prosinci Marta přepíná do volnějšího režimu. S manželem letos zůstávají doma v Praze a plán mají jednoduchý: odpočívat. Chystají se projít Prahu tak, jak to během roku nestíhají – zastavit se na Novém Světě, jít bruslit, zahrát si deskovky, PlayStation a konečně zkouknout poslední díly Stranger Things. „Chceme dlouho spát a nic neřešit. Prostě rodinné Vánoce, jak mají být,“ říká.
Dárky? Hlavně zážitky
Jak je to v rodině zpěvačky s dárky? Překvapivě – letos je téměř vše nakoupeno. Některé dokonce už od října. Ne vždycky se to ale vyplatí. „Koupila jsem elektroniku a během Black Friday byla o tři tisíce levnější. To mě fakt naštvalo,“ přiznává. Jinak nejraději dává zážitky a společně strávený čas. „Materiálních věcí máme dost. Takže buď něco k našim koníčkům, nebo něco, co můžeme prožít jako rodina,“ uzavírá.